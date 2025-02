La NASA llega a una conclusión sobre el asteroide 2024 YR4 y su amenaza a la Tierra

La NASA concluyó este lunes que el asteroide 2024 YR4 no supondrá una “amenaza significativa” para la Tierra en 2032 ni en adelante tras unos últimos cálculos que reducen a mínimos la probabilidad de impacto con nuestro planeta.

The impact probability of asteroid 2024 YR4 has dropped to 0.004%. It's expected to safely pass Earth in 2032.

Read the full update: https://t.co/wirnWv6FYE pic.twitter.com/AKXma5eVoT

— NASA (@NASA) February 24, 2025