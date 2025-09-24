La conexión entre la luna y el ciclo menstrual podría verse afectada debido a la luz de los teléfonos.

Estudio sugiere que la luz de los teléfonos podría romper la conexión entre la luna y el ciclo menstrual.

Pero ¿cómo es que se ve afectada la conexión entre la luna y el ciclo menstrual? Pues la tecnología y los cambios en el estilo de vida tendrían mucho que ver.

La luz de los smartphones afecta el vínculo entre ciclo menstrual y fases lunares, según estudio

A través de un nuevo estudio de la Universidad de Wurzburgo en Alemania publicado en la revista Science Advances, se dice que la conexión entre la luna y el ciclo menstrual se está rompiendo.

Rompimiento de esta conexión entre la luna y el ciclo menstrual que como causante sería debido a la luz de los teléfonos.

Esto tras analizar el registro menstrual de 176 mujeres, que abarcan desde 1950 hasta 2024.

Por lo que ante la comparación de los ciclos menstruales con los ciclos lunares conocidos como sinódico, anómalo y tropical, se observó una correlación, pero antes de 2010.

Y tras este año, las comparaciones denotaron una menor conexión entre la luna y el ciclo menstrual.

Luz LED que está en los celulares como en pantallas de televisión, e incluso en los focos, lo que generaría una contaminación lumínica.

“La contaminación lumínica y los cambios en el estilo de vida han debilitado la sincronización del ciclo menstrual con el ciclo lunar”. Estudio de la Universidad de Wurzburgo

A esto, el estudio también dijo que tan solo la conexión entre la luna y el ciclo menstrual se vio visible durante los meses de enero.

Misma que se precisa se vio pero solo porque la influencia gravitacional lunar es mayor ante el perihelio, momento del año en que la Tierra y la Luna están más cerca del Sol.

¿Existe la conexión entre la luna y el ciclo menstrual?

Ante el estudio que apunta que la luz de los teléfonos podría romper la conexión entre la luna y el ciclo menstrual, se abre el debate.

Ya que la conexión entre la luna y el ciclo menstrual es un tema tabú, pues científicamente no existe una correlación.

Pues durante años, esto ha sido tomado como un mito debido a lo similar de ambos ciclos lunares y el de la menstruación.

Sin embargo, este estudio que sugiere el rompimiento de la conexión entre la luna y el ciclo menstrual por la luz de celulares, podría abrir nuevas puertas para la investigación de esta relación.