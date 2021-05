La directora de una escuela golpea a una niña de seis años con una pala de madera frente a su madre

La directora de una escuela de la ciudad de Clewiston (Florida, EE.UU.) golpeó con una tabla de madera a una niña de seis años como castigo por haber dañado una computadora. La madre de la menor estuvo presente durante los hechos y los registró en video con su teléfono, de acuerdo con medios locales.

A Florida school principal is under investigation for paddling a 6-year-old student who allegedly damaged a computer screen, as her mother watched — and secretly recorded the footage on her cell phone pic.twitter.com/6SUlMlnPpn

— CBS News (@CBSNews) May 3, 2021