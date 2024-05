La Agencia Espacial Europea muestra la corona ‘esponjosa’ del Sol en un nuevo video

La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó este jueves un video surrealista de la atmósfera del Sol obtenido, en primer plano, por el instrumento captador de imágenes en el ultravioleta extremo (EUI, por sus siglas en inglés) que hay a bordo de la sonda Solar Orbiter.

How would you describe the Sun?

🔥A giant ball of gas, burning millions of miles away

🦁Or… FLUFFY?@ESASolarOrbiter shows us 👇 the Sun’s corona as you’ve never seen it before!

🎥ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team pic.twitter.com/t9wF30fUjj

— ESA Science (@esascience) May 2, 2024