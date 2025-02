Katy Perry y la esposa de Bezos irán en nueva misión de Blue Origin que será solo femenina

La cantante Katy Perry y Lauren Sánchez, la esposa de Jeff Bezos, fundador de Blue Origin, serán parte de la primera tripulación completamente femenina de la nueva misión del New Shepard que despegará en la primavera, anunció este jueves la compañía.

La nueva misión, que como las otras diez anteriores busca poner en los límites del espacio a una tripulación privada, será la primera compuesta exclusivamente por mujeres desde el vuelo espacial en solitario de Valentina Tereshkova en 1963.

La onceava misión estará compuesta por Perry, Lauren Sánchez, la periodista y presentadora de CBS Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen y Kerianne Flynn.

Esta semana Blue Origin lanzó con éxito desde Texas la décima misión tripulada, la NS-30, a bordo del New Shepard, en la que por primera vez viajó un español, el explorador y presentador Jesús Calleja.

Hasta la fecha, el programa ha transportado a 52 personas por encima de la línea de Kármán, el límite internacionalmente reconocido del espacio.

Blue Origin destacó a Sánchez, quien también es periodista, como la impulsora principal de la misión NS-31.

Sánchez expresó en un comunicado su entusiasmo por liderar un equipo de exploradoras que buscan ampliar su perspectiva sobre la Tierra, compartir sus experiencias y generar un impacto duradero que inspire a futuras generaciones.

Esta misión será el undécimo vuelo tripulado del programa New Shepard y el trigésimo primero de su historia.

🚀 Meet the New Shepard NS-31 crew launching this spring: Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn, and Lauren Sánchez, who brought the mission together. Read more: https://t.co/w4ryNViYPI pic.twitter.com/qm45kHVc2e

— Blue Origin (@blueorigin) February 27, 2025