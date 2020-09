Joven española compra bolso por internet y es picada por escorpión que venía adentro

Una joven terminó en un hospital de Valencia, España, al ser picada por un escorpión que venía dentro de un bolso que compró a través de internet.

Judith, una joven valenciana, relató a través de un video, que recibió un pedido que había hecho a la tienda Mojoyce a través de un sitio chino, mismo que tardó poco más de una semana en entregarlo.

Al revisarlo, contó, no sólo le habían enviado la bolsa que compró, sino que también venía el artrópodo incluido.

Cuando sacó el papel de la envoltura, la mujer sintió un piquete que a los pocos segundos ocasionó un fuerte dolor, en ese momento descubrió que le había picado un alacrán que estaba escondido en el interior de la bolsa.

🦂 Judiht, vecina de Algemesí, compró un bolso por internet a una compañía china. Cuando lo recibió, metió la mano dentro y recibió un picotazo de un escorpión. Video: Perales Iborra y @arturoiranzo pic.twitter.com/sWenoFJNU3 — Levante-EMV (@levante_emv) September 23, 2020

“Cuando lo abrí, saqué las cosas que había dentro, cuando metí la mano me picó algo (en el dedo de la mano izquierda), y me di cuenta que era un escorpión. Claro, yo no sabía qué tipo de escorpión que era ni nada”, dijo a medios españoles.

Tras los síntomas, Judith acudió a un nosocomio cercano, ahí médicos le administraron una vacuna para combatir la ponzoña del arácnido.

“Histérica me fui corriendo al hospital. Ahí me dijeron que tenía que hacer una denuncia sobre todo lo que había pasado, porque me puse en contacto con el vendedor de la compañía”, agregó la joven.

Se tarta de un Scorpion mesobuthus, también conocido como “escorpión chino” o “dorado de Manchuria”, común en países asiáticos como China, Corea y Japón.

Fuente: Sin Embargo