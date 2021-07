Joven es acusado de matar a 2 hermanas para acatar un ‘pacto con el diablo’, que firmó para ganar la lotería y hacer que una chica se enamorara de él

Danyal Hussein, un joven de 19 años acusado de asesinar a puñaladas a dos hermanas en un parque al noroeste de Londres (Reino Unido), habría cometido los crímenes para cumplir con un pacto con el diablo, según reportes sobre el juicio que está actualmente en proceso.

Las víctimas, identificadas como Bibaa Henry, de 46 años, y Nicole Smallman, de 27 años, fueron atacadas horas después de haberse reunido con amigos para celebrar el cumpleaños de Bibaa Henry el 6 de junio de 2020, informa Sky News.

La sangre y el ADN del acusado se encontraron en el arma homicida, en la escena del crimen y en los cuerpos, señaló el fiscal Oliver Glasgow.

Tras el arresto de Hussein el 1 de julio de ese mismo año, la Policía encontró tres billetes de lotería junto a una nota escrita a mano firmada con su sangre, en la que se comprometió con Lucifuge Rofocale, rey de los demonios, según los ocultistas, a “realizar un mínimo de seis sacrificios cada seis meses” mientras fuera “libre y físicamente capaz”. Las víctimas de los sacrificios serían “solo mujeres”. También se comprometió a construirle un templo a dicha entidad infernal, escucharon los miembros del tribunal durante el juicio.

Como recompensa, el joven pidió ganar el premio principal de la lotería Mega Millions, valorado en 321 millones de libras (unos 440 millones de dólares), recibir “riqueza y poder” y “nunca ser sospechoso de los crímenes por parte de la policía”.

Los registros de su cuenta bancaria supuestamente habrían mostrado que el 7 de junio, un día después de los asesinatos, Hussein realizó cinco apuestas Mega Millions y una apuesta sindicada Mega Millions por un total de 24 dólares. Después de eso, habría utilizado sus tarjetas bancarias para comprar más billetes de lotería.

