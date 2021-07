Jeff Bezos cuenta las horas para viajar al espacio: Todo sobre el segundo vuelo suborbital de un multimillonario

Nueve días después de que el multimillonario Richard Branson alcanzara la ingravidez en un avión de Virgin Galactic, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se dispone a seguir sus pasos este martes protagonizando un histórico vuelo suborbital a bordo del New Shepard, un cohete fabricado por su compañía espacial Blue Origin.

Our first human flight on Tuesday will be the 16th flight in #NewShepard’s history. Learn about the meticulous & rigorous launch program that brought us to this first step. Watch the launch live on https://t.co/7Y4TherpLr, starting at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/xWQRYLikZd

— Blue Origin (@blueorigin) July 18, 2021