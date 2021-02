iPhone 13 contará con pantalla “siempre encendida”

Apple no da adelantos de la tecnología en la que está trabajando, siempre debemos esperar hasta el evento de lanzamiento para conocer a detalle cuáles son las características de sus dispositivos. Pero siempre se dan filtraciones que ayudan a darnos una buena idea de qué esperar y, con respecto al iPhone 13, se dice que contará con una pantalla “siempre encendida”.

De acuerdo con información publicada por AppleInsider, la pantalla del iPhone 2021 será una tipo LTPO (óxido policristalino de baja temperatura) con una tasa de refresco de 120 Hz que, tal como ahora sucede con la pantalla de bloqueo, mostrará información, solo que lo hará sin tener que activarla.

De acuerdo con lo que se sabe, el panel mostrará todo el tiempo el nivel de batería y el reloj, en el caso de otras notificaciones, estas solo serán visibles momentáneamente, unos segundos después de haber sido recibidas.

No obstante se especula que esta característica diferenciará a los iPhone Pro, es decir, los de la gama más alta que contarán pantallas súper suaves ProMotion que responderán de manera más rápida y lograrán un mejor rendimiento de la batería.

Además del tema de la pantalla, los rumores también indican que el próximo iPhone contará con cámaras mejoradas en toda la línea, incluidas mejores cámaras ultra anchas que sean capaces de capturar imágenes en ambientes de poca luz) además de un modo de video de retrato similar al que presentó el Galaxy S21.

En cuanto al hardware, se espera que el smartphone también incluya imanes MagSafe más fuertes por lo que podrían lanzarse nuevos accesorios. Asimismo se dice que incluirá una muesca más pequeña y menos intrusiva para Face ID y la cámara frontal.

También se habla de que podría incluir un lector de huellas dactilares en pantalla que Apple tendría que regresar a sus equipos para que los usuarios puedan desbloquear el celular si están utilizando cubrebocas. Cabe señalar que si bien Apple fue una de las primeras compañías en popularizar la tecnología de sensor de huella con el iPhone 5S en 2013, decidió abandonarla cuando presentó el iPhone X en 2017 para impulsar su sistema de reconocimiento facial, Face ID.

No obstante, debido a la pandemia por Covid-19, el escáner facial no siempre es cómodo pues el uso de cubrebocas impide una correcta lectura por lo que, al parecer, la compañía planea colocar un sensor de huellas dactilares en la pantalla, aunque ello no significa que dejará de incluir el Face ID, solo le brindará al usuario una forma alternativa de autenticar su identidad.