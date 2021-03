Instan a boicotear a una aerolínea por expulsar a una pareja judía con un bebé sin mascarilla

Una familia de judíos ortodoxos fue expulsada de un vuelo de Frontier Airlines en EE.UU. porque su hijo de 18 meses no llevaba mascarilla, según afirma una organización judía citando a testigos presenciales, que acusan a la aerolínea estadounidense de antisemitismo.

Varios videos divulgados en redes sociales muestran a la familia abandonando el avión en medio de protestas de pasajeros que gritaban comentarios como “esto es la Alemania nazi” y “esto va a aparecer en todas las noticias”.

Según la política de la compañía, la obligatoriedad de portar mascarilla no se extiende a los niños menores de dos años de edad.

Disturbing incident the last hour on a @FlyFrontier flight as staff told a Hasidic couple to get off because their 18 month old had no mask. Applause is heard as the couple started leaving. Travels say on camera that the applause came from staff who also cheered that “we did it.” pic.twitter.com/rA2JQmI1tU

— OJPAC (@OJPAC) March 1, 2021