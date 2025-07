Instagram no funciona con normalidad: la red social de Meta está dando fallos en todo el mundo

Si Instagram no te está funcionando bien, no eres el único. La red social de Meta está experimentando problemas desde anoche, y las quejas no han tardado en aparecer en otras redes sociales.

Según los datos de Downdetector, una plataforma que recoge informes de usuarios sobre el funcionamiento de servicios online, los fallos comenzaron antes de las 13:00 del miércoles, pero se dispararon a partir de las 23:00. A esa hora, el volumen de reportes aumentó notablemente en todo el mundo.Un vistazo a…

21 TRUCOS DE INSTAGRAM – ¡Tutorial con todos los secretos!

Los datos que ofrece el servicio ayudan a entender mejor lo que está ocurriendo: el 61% de las incidencias tienen que ver con el funcionamiento de la app, un 21% con errores de conexión al servidor, y un 17% con problemas al iniciar sesión.

Una de las pistas más claras de lo que está pasando la encontramos, como suele ocurrir, en X (antes Twitter). Varios usuarios se han quejado de que las Stories, aunque aparentemente funcionan, no están mostrando información de visualizaciones ni estadísticas de alcance.

Esto no es un detalle menor, especialmente para cuentas comerciales o creadores de contenido que dependen de estos datos para medir el impacto de sus campañas. Pero también afecta a los usuarios habituales, muchos de los cuales revisan quién ha visto sus historias como parte de su uso diario de la plataforma.

Por el momento, Meta no ha ofrecido ninguna explicación oficial. Se desconoce qué está causando el fallo, si están trabajando en solucionarlo o cuándo volverá a la normalidad el servicio.