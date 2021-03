¡Insólito! Juegan voleibol a pocos metros de un volcán en erupción

El voleibol no es considerado deporte extremo, pero en Reykjavík, Islandia, sí podría ser clasificado de esa manera, ya que la jugadora profesional, Thelma Gretarsdottir, y sus amigos, tomaron un balón y pelotearon frente a un volcán en erupción. Gretarsdottir se encargó de subir un video donde juegan voleibol muy cerca de este fenómeno natural cerca de la capital de Islandia.

Thelma, quien jugo voleibol universitario en San José State Spartans, describió que en el momento había 12 grados centígrados. La información que se ha ventilado sobre este volcán, es que no hacía erupción desde hace 800 años.

So, apparently a candid video of my friends and I went viral 👀 here’s another video of us playing #volleyball in front of the #volcano in #Iceland pic.twitter.com/sYxu3n3GZi

— thelmadogg15 (@thelmadogg15) March 29, 2021