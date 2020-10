Inkky, gatita protagonista de icónico meme, muere a los 11 años de edad en Estados Unidos

Una semana después del deceso del “gato largo”, la Red se ha quedado sin otro clásico de los memes gatunos. Inkky, la gata que grita, falleció el pasado domingo a los 11 años en su casa en Portland (Oregón, Estados Unidos) debido a las complicaciones de un cáncer que afectó a su pecho y posteriormente se extendió por su cuerpo.

Las primeras imágenes de Inkky empezaron a circular por Internet en torno al 2015 tras aparecer en Tumblr. Dos años después, en las redes sociales se empezaron a popularizar las fotos del icónico grito de la gata, que con un poco de Photoshop quedó fusionado con el famoso gato que llora protagonista de otro meme.

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM

— almond🌻 (@watery_day) September 27, 2020