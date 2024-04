Imágenes impactantes: se derrumba el techo de una casa y deja a un joven en shock

Un incidente doméstico que fácilmente podría haber terminado en tragedia se ha convertido en un episodio viral después de la publicación de unas imágenes en la red social X, antes conocida como Twitter.

En un departamento de San Telmo, un joven identificado como Agustín logró escapar ileso luego de que el techo de su habitación colapsara justo en el momento en que se encontraba en el baño disfrutando de un prolongado baño.

La inusual historia comenzó a esparcirse rápidamente gracias a una publicación en la mencionada plataforma, donde la madre de Agustín compartió los detalles del suceso junto con las fotografías que evidenciaban el alcance del daño en su cuenta @Medusa_ll.

«El teen escribe en el grupo de la familia y manda una foto. Automáticamente veo mayúsculas y llamados cruzados. Paro porque estoy manejando y miro. Estoy muerta y llevo 1 gramo de clona», destacó la mujer.

La secuencia de los hechos se hizo pública cuando Agustín decidió informar a su familia a través de un chat familiar sobre el percance, acompañando su relato con imágenes que mostraban un gran trozo del techo desplomado al lado de su cama. La habitación quedó prácticamente sumida en el polvo, testimonio del desmoronamiento de parte de la infraestructura. A pesar del incidente, el joven mantuvo un tono de humor y alivio al expresar:

«Se me cayó el techo encima. Menos mal que me quise bañar con canciones largas», acompañado de emojis de risas ante la situación inesperada. Su madre comentó sobre su sorprendente nivel de armonía y positivismo frente al evento.

La reacción de la madre al ver las fotografías fue de estupor, sin embargo, decidió compartir el aterrador pero afortunado evento en las redes sociales, agregando un comentario que reflejaba su mezcla de alivio y humor ante la situación:

«Por suerte me salió limpita la criatura. Y dice que aprovechó que no había nadie para darse un baño largo y ‘cantar’ sus canciones favoritas. Nunca más me quejo de las horas de bañadera».

Según la madre, el departamento en el que vivía su hijo estaba ubicado en un edificio antiguo pero muy cuidado. Sin embargo, señaló que recientemente estuvieron trabajando en la calle, abriendo la posibilidad de que la vibración haya contribuido al desplome.

«Estuvieron poniendo adoquines en las calles y se ve que la vibración hizo estragos. Mañana llevan un ingeniero. Yo ya lo saqué de ahí. Lo escribo y me empieza a subir la adrenalina de nuevo», comentó la mujer.