Imágenes desde el espacio muestran la rápida caída de la contaminación en Italia, España y Francia mientras el covid-19 afecta a Europa

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) compartió este viernes una serie de videos que revela la significativa disminución de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas nocivo emitido por automóviles e instalaciones industriales, en tres países europeos: Italia, España y Francia.

Las animaciones muestran la fluctuación de emisiones del 14 al 25 de marzo de 2020, en comparación con el promedio mensual de concentraciones del 2019. El cambio ha sido registrado, sobre todo, en grandes ciudades, como Milán, Madrid y París y se atribuye al cierre de urbes y países enteros como medida para frenar la propagación del brote del coronavirus.

New #NO2 map available for #Italy– based on data from @CopernicusEU #Sentinel5P and processed by @KNMI/@esa.

🛰️images show nitrogen dioxide concentrations from 14 to 25 March 2020, compared to the monthly average of concentrations from 2019.

Read more: https://t.co/0gXGSaJAed pic.twitter.com/UCV6RN0C0U

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 27, 2020