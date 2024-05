Identifican al lejano pariente de las vacas y cerdos que ‘sustituyó’ a los dinosaurios

Investigadores estadounidenses descubrieron el cráneo fosilizado de una especie de mamífero diminuto que vivió hace 65 millones de años, y que probablemente formó parte del grupo que dio origen a todos los mamíferos ungulados modernos, incluyendo vacas, ciervos y cerdos. Los hallazgos fueron documentados en un estudio publicado en la revista Journal of Mammalian Evolution.

Museum researchers are excited to announce the fossil discovery of a 65-million-year-old mammal collected in Corral Bluffs. The newly discovered species is part of a group of animals that gave rise to all modern hoofed mammals. @KentState @GC_CUNY https://t.co/yjv3TgCdfE pic.twitter.com/fRJcEmwdOc

— Denver Museum (@DenverMuseumNS) May 7, 2024