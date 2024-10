Hoy se registrará la llamarada solar más agresiva del año; así afectará

El sistema solar está regido por diversos procesos naturales que a veces pueden causar temor entre la población del planeta Tierra, sin embargo, hay algunos que son inofensivos y otros que realmente son preocupantes.

Ahora se dio a conocer que hoy 6 de octubre viviremos uno en especial, el cual ha generado gran revuelo pues no se trata de cualquier fenómeno ya que, pese a ser parte de un proceso natural es uno de los más potentes.

De acuerdo con el Observatorio de Dinámica Solar, el cual pertenece a la NASA, seremos testigos de más llamaradas, sin embargo, ésta será la más fuerte que se haya visto en casi 10 años dentro de su ciclo que tiene una duración de 11 años con una clasificación X.

Es importante tener presente que desde el 1 de octubre ocurrió la primera, pero más tarde (2 días después) explotó una mancha solar llamada AR3842, lo cual ocasionó uno de los estallidos más potentes desde 2019, año en que inició su ciclo el astro rey.

Ésta provocó que dicha erupción de clase X7.1 arrojara desde una masa coronal, una columna de plasma y hasta un campo magnético, todos estos llevan una ruta con camino a la Tierra; de manera que su llegada puede generar tormentas geomagnéticas que alteren los servicios de electricidad.

Así nos afectará la llamarada solar

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dio a conocer que desde el viernes comenzaron a reflejarse estragos de todo esto, aunque el domingo, es decir hoy, sería el día con mayor afectación.

Seremos testigos de una tormenta geomagnética, misma que ha sido clasificada con un nivel de considerable potencia, es decir G3, misma que hasta tiene el poder de provocar auroras boreales

“Por ahora, yo anticiparía un impacto en la Tierra a finales del día 5 o principios del día 6″, dio a conocer Sara Housseal en sus redes sociales, quien es experta en el tema.

Sin embargo, hay una pregunta que muchos tienen: ¿Nos vamos a quedar sin internet o telecomunicaciones? La respuesta hasta el momento es incierta porque todo dependerá del comportamiento que tenga dicho fenómeno.

Y es que la NASA, así como el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos revelaron que el astro rey ya está por alcanzar un punto máximo de actividad por lo cual el 1 de octubre esto impactó en África y el Atlántico Sur al provocar un apagón de radio en dichas zonas, debido a la radiación.

Esto hizo que por 30 minutos las comunicaciones de alta frecuencia se vieran interrumpidas, como ocurrió en 2017 cuando registraron el ciclo solar más potente y trajo una ola de radiación que sí llegó a tocar capas superiores de la atmósfera también en Áfricas y el océano Atlántico.

Here’s another view of today’s X9-class solar flare, the most powerful of this solar cycle, featuring two different wavelengths of extreme ultraviolet light captured by NASA’ Solar Dynamics Observatory. 🧐 pic.twitter.com/pgruMrNdjC

— NASA Sun & Space (@NASASun) October 3, 2024