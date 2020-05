Hombre deja ver cómo quedó su cuerpo tras padecer Covid-19

Un hombre de California sorprendió al compartir en Instagram unas fotografías que muestran cómo cambió su cuerpo desde que se contagió de coronavirus y estar 6 semanas internado en un hospital.

“Quería mostrar que puede pasarle a cualquiera. No importa si eres joven o viejo, tienes condiciones preexistentes o no. Puede afectarte”, dijo Mike Schultzm, quien trabaja como enfermero en San Francisco, al portal BuzzFeed News tras compartir las instantáneas que muestran el antes y el después de un cuerpo que se infectó de Covid-19.

Schultz, de 43 años, aparece en una fotografía un mes antes de enfermarse, con un cuerpo atlético y fornido de 90 kilos; en la segunda imagen, luce demacrado y bastante delgado, según menciona, con casi 23 kilos menos de peso.

“No importa si usted es joven o viejo, tenga condiciones preexistentes o no. Este virus puede afectarlo”, advierte.

Schultz no tenía problemas de salud previos que lo pusieran en una zona de riesgo frente al Covid-19. Incluso, solía hacer ejercicio seis o siete veces a la semana.

De acuerdo con BuzzFeed News, Mike fue internado el 16 de marzo en el Hospital Sinaí de Nueva Inglaterra. Dos días antes, había llegado a Boston desde su casa en San Francisco para ver a su novio, el DJ de 29 años Josh Hebblethwaite, sin ningún síntoma de coronavirus aparente.

La semana anterior, la pareja había ido a Miami Beach para el Winter Party Festival, una fiesta de circuito en la que Hebblethwaite estaba trabajando y donde ambos se contagiaron.

Sin embargo, poco a poco ambos comenzaron sentir malestares. La fiebre de aumentó demasiado, y tuvo dificultad para respirar. Sus pulmones se estaban llenando de líquido. Corrieron a un hospital donde fue internado de emergencia.

Mike estuvo sedado y con una intubación durante cuatro semanas y media. Cuando despertó pensó que apenas habían trascurrido siete días desde su arribo al hospital. “Pensé que solo había pasado una semana. Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes”, recordó. “No podía sostener mi teléfono celular; era muy pesado. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho”.

Comenta que cuando decidió ir al evento masivo, donde también se registraron al menos 38 casos positivos y tres muertos a consecuencia del coronavirus, pensó que por ser joven, estar en forma y sano no le iba a pasar nada, y que no era “tan grave” la enfermedad.

Mientras continúa su recuperación, Schultz dijo que tanto él como Hebblethwaite han recibido una reacción violenta en línea por su asistencia al Winter Party Festival. Algunos incluso dijeron que Schultz merecía enfermarse, pero está eligiendo enfocarse en la gran cantidad de apoyo que recibió desde que publicó su foto.

“Las cosas negativas me molestan”, dijo, “pero no me molestan mucho, porque he recibido muchos comentarios positivos”.

También ha estado pensando en la comida que ordenó en McDonald’s cuando finalmente fue dado de alta del hospital: dos hamburguesas dobles con queso, papas fritas y un batido de fresa.

Por: INFO7