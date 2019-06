¿Has soñado con tu ex? Este es su verdadero significado

Tal vez te ha pasado y te dejó una mala sensación, tal vez te sucede con regularidad y ya hasta lo ves normal, pero sin duda soñar con tu ex siempre nos deja una sensación extraña.

Aunque no lo quieran confesar, son demasiadas las mujeres que sueñan con sus ex parejas y aunque no siempre es una pesadilla, o un mal sueño, es inevitable sentir algo de culpa si el sueño se torna, de pronto, algo erótico.

Pero vayamos al gano qué significa soñar con tu ex: ¿No lo has superado? ¿Significa que lo echas de menos? ¿Inconscientemente quieres volver con él?

No te azotes, soñar con tu ex, es más común de lo que imaginas y no significa necesariamente que quieras volver a tener una relación amorosa con esa persona o estés deseando tener un encuentro sexual. Tampoco quiere decir que tu relación actual no te haga feliz.

Por el contrario, sí puede significarse que necesitas, por paz mental, cerrar un ciclo que has dejado abierto o ir hacia atrás en el tiempo para revisar algo que probablemente estás volviendo a vivir, un error, alguna inseguridad o algún detonante que tu inconsciente quiere que recuerdes.

Esa parte de nuestra mente, el inconsciente, funciona de formas misteriosas.

El sólo hecho de leer un libro, escuchar una canción, platicar con una amiga sobre su pareja, un aroma, visitar un lugar o mirar una película puede hacer que ciertos recuerdos, que estaban en lo más recóndito de nuestra mente, vuelvan a surgir.

Esta podría ser la razón por la tu mente asocia estos recuerdos con tu vida cotidiana.

Sin embargo, también es muy probable que estés añorando con volver con esa persona, pero no te precipites, antes tienes que mirar todo el contexto.

Por ejemplo, si acabas de terminar una relación, es obvio que vas a soñarmuchísimo a tu ex pareja, pero si vas a casarte y sueñas con tu pareja entonces tal vez tu mente esté alertándote sobre una situación en particular.

Al final los sueños también son una válvula de escape para liberar tensión y la interpretación siempre será diferente en cada persona por la sencilla razón de que todos interiorizamos y exteriorizamos nuestros recuerdos y deseos de formas distintas.

