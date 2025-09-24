Hallan restos de un dinosaurio carnívoro que habría sido de los últimos en extinguirse

Un grupo de paleontólogos ha descubierto una nueva especie de dinosaurio megaraptor en Argentina a la que han llamado ‘Joaquinraptor casali’, según un artículo publicado el martes en la revista Nature Communications.

Como su nombre indica, los megaraptores eran un clado de dinosaurios carnívoros de grandes dimensiones. Los investigadores estiman que el animal en cuestión medía más de 7 metros de largo, desde la nariz hasta la cola, y pesaba más de una tonelada.

Lo interesante es que en la boca del dinosaurio se encontraba el hueso de una pata, lo que suguiere que esta especia podría haberse alimentado de cocodrilos.

«Curiosamente, recuperamos un húmero entre los huesos de la mandíbula inferior de ‘Joaquinraptor’, lo que sugiere, aunque no prueba, que el nuevo megaraptor podría haber estado comiéndose al crocodiliforme al morir», declaró a ScienceAlert Lucio Ibiricu, paleontólogo del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología y coautor del estudio.

Aunque los especialistas solo encontraron fragmentos de sus mandíbulas, cráneo, extremidades anteriores, patas y algunas vértebras caudales, este es uno de los especímenes de megaraptor más completos descubiertos hasta la fecha.

Por lo tanto, además de añadir una nueva especie a la lista de dinosaurios que vivieron en la antigua Patagonia, ‘Joaquinraptor’ podría ayudar a la comunidad científica a rellenar algunos vacíos en este clado poco comprendido hasta la fecha.