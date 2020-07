Hallan la fotografía más antigua conocida de un nativo de Nueva Zelanda

Un daguerrotipo conservado en la Biblioteca Nacional de Australia es el retrato fotográfico más antiguo conocido de un maorí, aborigen neozelandés, aseveran los investigadores australianos Elisa DeCourcy y Martyn Jolly en el portal The Conversation.

En la imagen aparece un adolescente vestido con un manto tradicional de jefe maorí. Según los científicos, es Hemi Pomare, nativo del archipiélago Chatham.

La familia de Pomare murió tras la invasión de un grupo maorí, y a inicios de la década 1840 el huérfano fue capturado por un comerciante británico. Al llegar a Sydney, ingresó en un internado. Tres años más tarde, se unió al pintor itinerante George French Angas, quien lo llevó a Inglaterra en 1846. Allí, el joven participó como ‘retrato vivo’ de un maorí en una exhibición etnográfica e incluso fue presentado a la reina Victoria.

Es entonces cuando probablemente se hizo el daguerrotipo, afirman los investigadores e indican que el autor más probable de la fotografía es el pionero francés de la daguerrotipía, Antoine Claudet. Asimismo, indican que el manto con el que se cubre Pomare es el mismo que fue pintado entre 1844 y 1846 por Angas para su recolección de trabajos etnográficos de Australia y Nueva Zelanda.

Durante más de un siglo el daguerrotipo se conservó en propietarios privadas. En los años 60, fue adquirido por el historiador australiano Eric Keast Burke para la colección de la Biblioteca Nacional. Aunque se había digitalizado, solo había sido catalogado parcialmente y no se había atribuido hasta ahora.

La investigación completa de DeCourcy y Jolly se encuentra recogida plenamente en el libro ‘Empire, Early Photography and Spectacle: the global career of showman daguerreotypist J.W. Newland’ (‘Imperio, fotografía temprana y espectáculo: la carrera global del daguerrotipista J.W. Newland’), que verá luz este año.

Fuente: RT