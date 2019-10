Hallan en La Haya prueba de la inteligencia de los neandertales

Investigadores descubren una “herramienta bastante compleja” de hace 50 000 años que demuestra la “capacidad cognitiva avanzada” de los neandertales.

Se trata de una herramienta de sílex —un tipo de roca también conocida como pedernal—, hallada en 2016 por el coleccionista Willy van Wingerden, en la playa artificial neerlandesa de Zandmotor, cerca de La Haya. Era una escama de pedernal parcialmente cubierta de alquitrán negro y espeso.

En base al descubrimiento, un estudio —elaborado por científicos neerlandeses— publicado esta semana por la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) señala que los neandertales eran capaces de producir herramientas mediante el uso de técnicas complejas que requerían planificación.

“La producción de adhesivos hechos con alquitrán de abedul fue un desarrollo tecnológico importante (…) que demuestra una capacidad cognitiva avanzada”, indica la investigación.

Según ha detallado Paul Kozowyk, coautor del estudio, el hallazgo demuestra que los neandertales utilizaban una técnica que requería conocimientos básicos de química para realizar múltiples preparaciones y operaciones en el orden correcto. “Los neandertales no solo eran muy hábiles al fabricar alquitrán, sino que también invirtieron en material”, ha destacado.

Fuente: HispanTV