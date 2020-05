Hallan el genoma del VIH “casi completo” más antiguo del mundo

Un grupo de científicos ha hallado el genoma del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) “casi completo” más antiguo del mundo en una muestra de tejido tomada en 1966 en la República Democrática del Congo, según un artículo publicado la semana pasada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La secuencia de genes de dicha muestra de tejido, que fue preservada hasta la actualidad, es diez años anterior a la que estaba considerada la más antigua, proveniente de una muestra de sangre tomada en 1976 en el mismo país.

A pesar de que el nuevo hallazgo es anterior al descubrimiento del virus causante del sida, que tuvo lugar en 1983, los investigadores creen que puede ayudar a determinar el momento en el que el virus llevó a cabo mutaciones genéticas. Asimismo, esto haría que sea más fácil rastrear su propagación y el momento en el que pasó a los seres humanos.

Sophie Gryseels, investigadora postdoctoral en virología evolutiva y computacional de la Universidad Católica de Lovaina y coautora del estudio, cree que esta nueva secuencia de genes es “muy alentadora”, ya que coincide con los estudios previos al respecto del momento de la aparición del VIH.

La comunidad científica, basándose en la secuenciación genética de distintas muestras del virus, considera que el VIH encontró en contacto con los seres humanos en el centro de África a principios del siglo XX a través de los chimpancés.

Existen distintas cepas, pero las responsables del 95 % de los casos de todo el mundo están en un subgrupo denominado VIH-1 grupo M. El sida se ha cobrado la vida de más de 32 millones de personas desde su propagación por el mundo.

Gryseels y sus colegas analizaron 1.645 muestras de biopsias recolecadas en África central entre 1958 y 1966 con el fin de diagnosticar afecciones médicas. En su búsqueda de indicios de genomas del VIH encontraron solo uno: una secuencia en biopsias de ganglios linfáticos de un hombre de 38 años.

Su objetivo ahora es determinar cuándo el VIH-1 se convirtió en una epidemia acelerada. Los científicos creen que esto se debió a cambios sociales, pues durante la primera mitad del siglo XX no se esterilizaban bien los instrumentos médicos en el continente africano. No obstante, no descartan la hipótesis de un cambio en su genoma.