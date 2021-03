Gucci pone a la venta unas zapatillas virtuales que permiten sentarse e imaginar que realmente se están usando

La casa de moda italiana Gucci ha puesto a la venta sus primeras zapatillas de realidad aumentada (AR) que se pueden probar y adquirir únicamente de forma virtual, informa el portal Business of Fashion.

El novedoso producto fue desarrollado en colaboración con la empresa bielorrusa Wanna, que se especializa en el uso de la realidad aumentada para que las personas puedan probarse virtualmente calzado y relojes.

Estas zapatillas digitales, cuyo precio se encuentra entre los 9 y 12 dólares, básicamente funcionan como un filtro en la cámara de un dispositivo que las superpone en los pies del usuario mediante tecnología AR. La compra es posible en la aplicación móvil de Gucci o Wanna Kicks.

De esta manera, la firma italiana planea apuntar a la llamada generación Z, quienes se interesan a profundidad en la tecnología, pero que probablemente no pueden pagar los productos físicos de la marca.

Al respecto, el director ejecutivo de Wanna, Sergey Arkhangelskiy, comentó que la tecnología de realidad aumentada seguirá creciendo y que su objetivo es sustituir las fotos de los productos por algo más atractivo y más cercano a las compras en línea. “En cinco o quizás 10 años, una parte relativamente grande de los ingresos de las marcas de moda provendrá de los productos digitales”, afirmó.

El lanzamiento también se produce en un momento en el que los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) están ganando popularidad por la posibilidad de crear objetos digitales únicos que pueden ser comercializados. Y aunque este calzado virtual no está basado en NFT, Gucci no ha descartado emplear esta tecnología en un futuro próximo.