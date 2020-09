Grababa un video para TikTok y capta un terremoto de magnitud 4,5 en California

El video de una niña que grababa para TikTok en el momento en que fue sorprendida por un fuerte sismo de magnitud 4,5 muestra la magnitud del evento telúrico que sacudió a varias localidades de California (EE.UU.) este viernes.

En las imágenes publicadas en redes sociales aparece la menor cantando, cuando de repente se produce el movimiento telúrico y la habitación comienza a temblar. Ella sale corriendo mientras se escuchan gritos de pánico.

“Mi sobrina haciendo un TikTok durante ese condenado terremoto”, escribió la tía de la niña.

My niece doing a TikTok during that damn earthquake got me rollnn 😂😂😂 pic.twitter.com/Xdml8NFKdy

— adel (@bby_ADEL) September 19, 2020