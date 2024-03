Google ya conoce la multa a pagar por utilizar periódicos franceses para entrenar a Bard: 250 millones de euros

La batalla entre Google y los periódicos franceses no es nueva. Llevan años de negociaciones y todavía no se ha encontrado una solución que contente a todas las partes. Ahora la autoridad de la competencia de Francia ha decidido imponer una gran multa de 250 millones de euros.

Según explica la Autorité de la concurrence es por infringir la normativa de propiedad intelectual, refiriéndose explícitamente al uso de las noticias de los medios franceses en la inteligencia artificial de Google.

Son argumentos similares a los que mantiene el New York Times contra OpenAI. En este caso son los periódicos franceses contra Google, por el uso de su contenido para alimentar y entrenar Bard (ahora Gemini).

En 2021, Francia multó a Google con 500 millones de euros por no compensar a los medios franceses. En 2022, finalmente se decidió no apelar a esta decisión. Pero no ha terminado aquí. El regulador francés explica que Google no ha cumplido con cuatro de las siete obligaciones que se establecieron entonces. Y por ello se les multa de nuevo.

Según la Autorité, Google no habría «negociado de buena fe» con los medios, ni sobre una «base de criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios». Tampoco habría «proporcionado a las agencias de prensa y a los editores la información necesaria para evaluar de forma transparente su remuneración por los derechos afines» ni tomado las «medidas necesarias para garantizar que las negociaciones no afecten a otras relaciones económicas entre Google y las agencias de prensa y los editores».

Al respecto de Bard, el regulador explica que Google habría utilizado el contenido de los medios franceses para entrenar Bard, sin notificarles. Una práctica que además «afecta a la capacidad de los medios para negociar su remuneración», explican desde la Autorité.

Francia toma la iniciativa dentro de Europa de multar esta práctica, que según estamos viendo a nivel global parece que es uno de los debates en materia de copyright más repetido que afecta a medios de comunicación y las empresas de tecnología.

Desde Google Francia han publicado un comunicado de respuesta. Explican que Google es «la primera y única plataforma que ha firmado acuerdos con 280 periódicos franceses» y les paga «decenas de millones de euros cada año».

Respecto al uso de los artículos en la IA, Google explica que este uso está recogido en la excepción del artículo 4 de la directiva de copyright europea y en la nueva Ley de IA. Apuntan que se ha creado una solución técnica llamada Google-Extended para permitir a los gestores de derechos eliminar su contenido de Gemini, sin impacto en el buscador.