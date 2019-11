Google Maps se queda “sin palabras” ante el surrealismo de esta ‘visión’ callejera

“Estamos sin palabras”. Así resume Google Maps su estupor ante un gif que recoge un ‘zoom’ sacado de su propio servidor correspondiente a una calle de Canadá. En la imagen, que el servicio de mapas ha compartido en su cuenta de Twitter, se ve a una persona sentada en una silla con una máscara de caballo que se está comiendo un plátano.

A su lado, en medio de la carretera, aparece una mesa decorada con flores y un mantel también estampado con motivos florales, otra silla y dos flamencos decorativos a ambos lados de la mesa.

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9

— Google Maps (@googlemaps) November 14, 2019