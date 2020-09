Google Maps mostrará en su plataforma las zonas que cuentan con más casos de coronavirus

Que Google Maps es uno de los servicios y herramientas más usados en la actualidad queda fuera de toda duda. Pero desde que empezó la pandemia, Google ha buscado la forma de ser útil con todo su arsenal digital para luchar contra el coronavirus en aspectos como la información actualizada y verídica para sus usuarios. Y parece que Mapas se le va a sumar al proyecto.

GOOGLE MAPS MOSTRARÁ CASOS DE COVID-19

Según la experta en ingeniería inversa y filtraciones Jane Manchun Wong, Google podría mostrar próximamente en su aplicación Google Maps las zonas que cuentan con más casos del coronavirus. Según las capturas de pantalla colgadas por Wong en su Twitter, la aplicación contaría con un nuevo tipo de mapa.

Google Maps is working on COVID-19 map (idk if it’s new) pic.twitter.com/qqPUfmn5pN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 4, 2020

Un mapa que recogería información sobre los casos confirmados por cada cien mil habitantes en los últimos 7 días y, según se observa en la captura, dicha información procedería de fuentes como Wikipedia, el diario The New York Times y la corporación municipal de Brihanmumbai, en La India.

AÚN EN DESARROLLO, AÚN SIN ANUNCIAR

¿Cuándo la veremos activa? Pues de momento se desconoce, porque esta función, que Mapas no ha confirmado oficialmente, está en desarrollo. De hecho no sabemos si Google lo lanzará para los usuarios de Google Maps, y de hacerlo no sabemos si será de forma global. Estaremos atentos a más datos de Manchun Wong o de la propia Google, si se pronuncia.

Fuente: AS México