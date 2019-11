Google lanza Stadia, la plataforma streaming de videojuegos que no necesita consola

Google lanza este martes su nueva plataforma de videojuegos en streaming Stadia, que está disponible en catorce países, que permite jugar sin la necesidad de utilizar consola y en todas las plataformas (móvil, ordenador, televisor), así como funciones como transferir la sesión de juego de un dispositivo a otro de manera automática.

Google Stadia es la primera plataforma de streaming de videojuegos de Google, e incluye 22 juegos en su lanzamiento, entre ellos Destiny 2: The Collection y Gylt, que Google ha permitido probar a los medios, entre los que se encuentra Portaltic, durante un evento de prensa celebrado el pasado viernes en Madrid.

Stadia permite a sus jugadores mover la partida de un dispositivo a otro de manera automática, de tal forma que si el usuario está jugando en el ordenador y se ve obligado a cambiar al móvil porque tiene que salir de casa, puede parar la partida en el ordenador y automáticamente recuperarla desde el punto exacto en el que se ha quedado en el smartphone.

Para ello, el usuario tendrá que iniciar sesión en su cuenta en el dispositivo en el que desea jugar. El juego se reproduce a través de la nube desde los centros de datos de Google, y permite utilizar una diferentes dispositivos físicos para jugar.

En el caso de que se juegue en la pantalla de un televisor es necesario utilizar un dispositivo Chromecast Ultra. En el ordenador, se puede acceder a este servicio a través del navegador Google Chrome, y en el caso de los dispositivos móviles y tablets tiene que ser a través de la aplicación Google Stadia.

En cualquier caso, una vez abierta la sesión en ambos dispositivos, del que se parte y en el que se quiere jugar seguidamente, el usuario tendrá que parar la partida en el primero y podrá continuar con ella desde el mismo punto en el segundo de manera prácticamente instantánea.

TIPOS DE SUSCRIPCIÓN

Google Stadia está disponible desde este martes en su versión de pago, que cuenta con en solo modelo de suscripción: Stadia Pro, por 9.99 euros al mes.

Stadia Pro ofrece la resolución máxima, que es hasta 4K a 60 frames por segundo, con sonido envolvente 5.1 a velocidades de 35 Mbps. Esta modalidad incluye los juegos Destiny 2: The Collection y Samurai Showdown.

Stadia irá añadiendo juegos adicionales progresivamente, pero el resto de videojuegos del catálogo de 22 títulos disponible tendrán que adquirirse por separado.

Como promoción de lanzamiento, Google ofrece “Premiere Edition”, que incluye el mando físico y Chromecast Ultra para el televisor. Esta posibilidad incluye tres meses de suscripción a la plataforma.

Pese a que ya no se encuentra disponible, Google ofreció hace unos meses un paquete especial de edición limitada, Stadia Founder’s Edition, por 129 euros, que contenía, además de tres meses de suscripción, un Buddy Pass -para que un amigo tenga tres meses de suscripción a Stadia Pro-, acceso a Destiny 2: The Collection, un dispositivo Chromecast Ultra, un Stadia Controller en color azul noche y la posibilidad de elegir el “Stadia Name”.

A partir de 2020 Google lanzará una nueva opción de acceso a Google Stadia denominada Stadia Base, que tendrá carácter gratuito y para la que no será necesaria la suscripción, ya que se basará en la adquisición de juegos a la carta. En cuanto a las cuestiones técnicas, ofrecerá una resolución de 1080p a 60 frames por segundo y sonido estéreo.

LATENCIA NEGATIVA

En cuanto a la latencia, ya explicó hace unos meses el VP de ingeniería de Google Stadia, Madj Bakar, en una entrevista con Edge Magazine y como recoge PC Games, que el objetivo de la plataforma es conseguir una denominada “latencia negativa”, de manera que el juego tarde lo menos posible en mostrar los resultados en la pantalla tras haber pulsado un botón, por ejemplo. “En última instancia, creemos que en un año o dos tendremos juegos que se ejecutan más rápido y se sienten más fluidos en la nube de como lo hacen localmente”, aseguró Bakar a Edge, “independientemiente de lo potente que sea el dispositivo físico”, apostillaba.

La latencia en Stadia es mínima, aunque los juegos tardan un tiempo prolongado en cargar hasta que se inician o cambian de escenario, como ha advertido el equipo de Portaltic tras efectuar pruebas de los juegos Destiny 2 y Gylt en Google Stadia en diferentes plataformas.

22 JUEGOS DISPONIBLES

Por otra parte, Google Stadia ofrece 22 juegos iniciales en el momento de su lanzamiento a los que, de acuerdo con la compañía, se irán sumando más antes de que acabe el año y a lo largo de 2020.

Estos 22 juegos son Assassin’s Creed Odyssey, Attack on Titan: Final Battle 2, Destiny 2: The Collection (disponible en Stadia Pro), Farming Simulator 2019, Final Fantasy XV, Football Manager 2020, Grid 2019, Gylt, Just Dance 2020, Kine, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, NBA 2K20, Rage 2, Rise of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Samurai Showdown (disponible en Stadia Pro), Shadow of the Tomb Raider, Thumper, Tomb Raider 2013, Trials Rising y Wolfenstein: Youngblood.

Además, se espera que lleguen también antes de final de año los juegos Borderlands 3, Ghost Recon: Breakpoint, Dragon Ball: Xenoverse y Darksiders Genesis. Por su parte, en 2020 se incorporarán más títulos, entre los que se incluyen Doom: Eternal, WatchDogs: Legion, Gods & Monsters y Cyberpunk 2077.

