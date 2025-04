Fram2 capta “hipnotizantes” imágenes del paisaje helado de la Tierra grabado desde el espacio

SpaceX publicó un video del paisaje helado de la Tierra desde el espacio, grabado por la misión privada Fram2, que realiza el primer vuelo espacial tripulado en órbita polar. Las imágenes muestran la vista desde la cápsula de la nave espacial Dragon, que orbita la Tierra en un ángulo de 90 grados sobre los polos norte y sur. Durante el vuelo, la tripulación realizará 22 experimentos diferentes. Así, por ejemplo, filmarán auroras boreales desde el espacio.

First views of Earth's polar regions from Dragon pic.twitter.com/3taP34zCeN

— SpaceX (@SpaceX) April 1, 2025