Fiesta con más de 300 jóvenes en Estados Unidos genera brote de coronavirus

Por lo menos 300 jóvenes (algunos de ellos ya contagiados), acudieron a una fiesta de cerveza (Beer Pong Fest) celebrada “en secreto” el pasado 20 de junio en Texas, Estados Unidos, causando un brote de coronavirus.

De acuerdo con declaraciones de la alcaldesa Sandy Cox, algunos de los asistentes se habían realizado una prueba de Covid-19 porque sospechaban estar contagiados, pero acudieron al festival sin si quiera esperar la respuesta, así que el número acelerado de casos dejó al descubierto la reunión.

Celebran festival de cerveza; causan brote de Covid-19

A raíz de la noticia, las autoridades han dado instrucciones a gran parte de los involucrados para que permanezcan en cuarentena durante 14 días mientras continúan las investigaciones y las pruebas, en las que muchos de ellos ya han dado positivo.

“Es un momento aterrador porque esto no tiene precedente. Justo cuando crees que estás alcanzando un equilibrio”

Sandy Cox, alcaldesa de Lakeway.

Según Cox, la ciudad está tratando de controlar quién asistió, pero los números son tan grandes que no es posible localizar a todos, por lo que predice que esta imprudencia en particular dará lugar a más casos de coronavirus en un estado azotado con hospitalizaciones récord.

Fuente: SDP