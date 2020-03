¡Falso! Consumir vitamina C con limón no previene el coronavirus

Publicaciones compartidas más de 17.000 veces desde fines de febrero recomiendan consumir vitamina C bebiendo agua tibia con limón para fortalecer el sistema inmunológico y combatir así el nuevo coronavirus. Pero, según expertos consultados por la AFP, es falso: hasta el momento, la mejor manera de protegerse del virus es respetando las recomendaciones de higiene de las autoridades sanitarias y aislarse en caso de tener síntomas. El mensaje viral incluye también otras desinformaciones.

Las entradas circulan en Facebook, Instagram y en Twitter. El mismo mensaje también llegó al WhatsApp de AFP Factual.

“El virus Corona o COVD-19 llegará a cualquier país tarde o temprano, y no hay duda de que muchos países no tienen ningún equipo o equipo de diagnóstico sofisticado. Utilice tanta vitamina C natural como sea posible para fortalecer su sistema inmunológico”, se lee en una parte del mensaje. El texto también incluye la supuesta recomendación del “profesor Chen Horin, CEO del Hospital Militar de Beijing”: “Rodajas de limón en un vaso de agua tibia pueden salvarle la vida”.