Fallece luchador británico tras publicar un tuit sobre la muerte

El luchador británico Adrian McCallum falleció el jueves un día después de publicar un mensaje sobre la muerte en su cuenta en Twitter.

“Un día comerás tu última comida, olerás tu última flor, abrazarás a tu amigo por última vez. Quizás no sepas que es la última vez, por eso debes hacer todo lo que amas con pasión”, escribió McCallum, de 36 años y también conocido como “Lionheart”.

La entrada representa una cita de la serie de televisión británica After Life (“después de la vida”, en inglés), que alentaba a gozar de la vida porque cada día puede ser el último.

Según la empresa de lucha Insane Championship Wrestling (ICW), las causas de la muerte de Lionheart, anunciada 13 horas después de su tuit, aun no se han hecho públicas.

“One day you will eat your last meal,

You will smell your last flower, you will hug your friend for the last time. You might not know it’s the last time, that’s why you must do everything you love with passion” #Afterlife @rickygervais

— Lionheart (@LionheartUK) June 19, 2019