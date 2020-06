Facebook promete 10 mdd para campañas de justicia racial

Facebook ha comprometido 10 millones de dólares (mdd) a grupos contra el racismo, anunció este lunes, el CEO Mark Zuckerberg, mientras continúan las protestas en todo el país y las empresas dialogan sobre el racismo tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial, la semana pasada.

Zuckerberg anunció que el dinero se destinará para apoyar el trabajo de “grupos que trabajan en la justicia racial”.

El lunes escribió en una publicación de Facebook: “El dolor de la semana pasada nos recuerda cuán lejos debe llegar nuestro país para dar a cada persona la libertad de vivir con dignidad y paz“.

Agregó: “Una vez más nos muestra la violencia que sufren los negros en Estados Unidos hoy es parte de una larga historia de racismo e injusticia. Todos tenemos la responsabilidad de crear un cambio”.

Al igual que una serie de corporaciones que han compartido sus declaraciones en los últimos días, Zuckerberg dijo que Facebook apoya a la comunidad negra “y a todos aquellos que trabajan por la justicia en honor de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y muchos otros nombres que no serán identificados y sí olvidados.”

El hombre de 36 años agregó que la iniciativa Chan Zuckerberg que fundó junto a esposa, Priscilla Chan, invierte alrededor de 40 mdd anuales en organizaciones que “trabajan para superar la injusticia racial”.

La publicación de Zuckerberg se produce luego de que varios empleados de alto rango de Facebook criticaran el enfoque del CEO de “no hacer nada, ante la amenaza de violencia del presidente Trump contra los manifestantes de George Floyd que dijeron “cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos”.

En tanto, Jason Stirman, gerente de diseño tuiteó el lunes: “Soy un empleado de Facebook que no está de acuerdo con la decisión de Mark de no hacer nada con respecto a las publicaciones recientes de Trump, que claramente incitan a la violencia. No estoy solo dentro de la red social, donde no hay una posición neutral sobre el racismo “.

De acuerdo con Axios, Zuckerberg expresó su preocupación por el “tono y retórica” de Trump durante una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, el viernes.

Fuente: Forbes