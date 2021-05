Exoficial que filtró videos de ovnis acusa al Pentágono de desacreditarlo y ocultar la verdad a la población de EE.UU.

El exjefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, Luis Elizondo, denuncia que los militares estadounidenses están tratando de desacreditarlo por hacer públicos varios informes sobre ovnis y ha acusado a un alto funcionario de amenazarlo con decirle a la gente que estaba “loco”, informó RT.

Elizondo presentó un demanda de 64 páginas ante un organismo de vigilancia independiente el pasado 3 de mayo y se ha reunido varias veces con investigadores, según su equipo legal.

En 2017, el New York Times publicó tres videos de objetos no identificados junto con el audio de las comunicaciones entre los pilotos. Las grabaciones fueron proporcionadas por Elizondo, quien defendió entonces que la existencia de objetos voladores no identificados que utilizan tecnologías más avanzadas que la nuestra estaba demostrada “más allá de toda duda razonable”.

Según explicó su abogado, Daniel Sheehan, “lo que está diciendo [Elizondo] es que hay ciertos individuos en el Departamento de Defensa que realmente lo estaban atacando y mintiendo sobre él públicamente, utilizando la protección de la autoridad de sus oficinas para menospreciarlo y desacreditarlo, y estaban interfiriendo en su capacidad para buscar y obtener un empleo remunerado en el mundo”.

En su denuncia, Elizondo acusa a varios funcionarios de alto nivel del Pentágono de “actividades maliciosas, desinformación coordinada, mala conducta profesional, represalias a denunciantes y amenazas explícitas”. Asimismo, dijo tener pruebas en forma de correos electrónicos, documentos y registros públicos, “lo que sugiere un esfuerzo coordinado para ocultar la verdad al pueblo estadounidense mientras pone en entredicho mi reputación como exoficial de inteligencia en el Pentágono”. También afirmó que un alto funcionario le advirtió de que le diría a la gente que estaba loco y que eso afectaría a su habilitación de seguridad.

El exfuncionario también hace referencia a una supuesta campaña que involucró a varios blogueros a quienes dijeron que él no tenía responsabilidades en el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas y que su trabajo no tenía nada que ver con ovnis. “Como resultado, los blogueros comenzaron a difundir informes acusándome de ser un fabulador”, sostiene Elizondo.

Por su parte, el Pentágono declinó responder a la solicitud de comentarios hecha por Politico.