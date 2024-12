Seguro que en algún momento te has enterado de que existen apps que te pagan por caminar, y lo más probable es que hayas pensado que se trata de un timo y ni siquiera te hayas molestado en querer saber más al respecto. Yo estaba en esa misma situación, pero hace unos 7 meses con motivo de un viaje, decidí darles una oportunidad. A fin de cuentas, iba a caminar mucho igualmente y lo único que podía perder era un poco de tiempo. Y si además de ser bueno para mi salud, lo era también para mi bolsillo, eso que me llevaba.

Sin embargo, las semanas fueron avanzando y acabé usando de forma simultánea cinco apps diferentes que prometen pagar por caminar, ya que no tardé demasiado en empezar a cobrar algo de dinero. Eso hizo que me picase más el gusanillo y actualmente he cobrado ya más de 250 euros en siete meses. A continuación te explico cómo lo he conseguido, porque ya te adelanto de que no ha sido solamente caminando, y si merece la pena.

Las apps elegidas

Imagen de Macadam

Las cinco apps que estoy utilizando: Macadam, WeWard, Winwalk, Moonwalk y CashWalkm (obviamente hay más, pero lo que vi en otras alternativas como Sweatcoin no me convenció). Todas ellas parten de la misma premisa pero la ejecutan de forma diferente. Por si tienes curiosidad de cómo se reparten los ingresos con cada una de ellas hasta ahora, lo detallo a continuación -ya os aviso que algunas tardé más en descubrirlas, por lo que la cantidad ganada no es necesariamente representativa de lo que se puede conseguir en este tiempo-:

Macadam : 105 euros

: 105 euros WeWard : 80 euros

: 80 euros Moonwalk : 40 euros

: 40 euros CashWalk : 20 euros

: 20 euros Winwalk: 10 euros (ojo, solamente está disponible en Android)

Visto así parece evidente que Macadam es la mejor opción, pero lo cierto es que hay otras consideraciones a tener en cuenta. Para empezar, ahora mismo os diría que ni se os ocurra instalaros CashWalk, ya que sus niveles de cobro han cambiado tanto en apenas unos meses que ha pasado de ser una opción excelente a una que ni merece la pena tener en consideración. ¿El motivo? Ahora pide 8 veces la cantidad por la que antes se conseguían 5 euros sin haber añadido ninguna opción para ganar puntos más con ella. Fue bonito mientras duró.

¿Cómo ganar dinero caminando con ellas?

Las cinco parten de la base de ganar dinero caminando, pero ya os adelanto que vais a tener que dar muchísimos pasos para conseguirlo. Utilizando la forma más asequible para generar ingresos como referencia con cualquiera de ellas, esto es lo que descubrimos:

Macadam requiere mínimo 300.000 pasos para generar 1 euro (con un máximo diario de 20.000, a partir de ahí no computa)

requiere mínimo 300.000 pasos para generar 1 euro (con un máximo diario de 20.000, a partir de ahí no computa) CashWalk requiere 800.000 pasos (con un máximo diario de 20.000 en Android y 10.000 en Apple, donde tendrías que dar 1.000.000 de pasos)

requiere 800.000 pasos (con un máximo diario de 20.000 en Android y 10.000 en Apple, donde tendrías que dar 1.000.000 de pasos) Moonwalk requiere 111.100 pasos (con un máximo diario de 20.000)

requiere 111.100 pasos (con un máximo diario de 20.000) WeWard es un caso especial que detallaré más adelante

es un caso especial que detallaré más adelante Winwalk requiere 190.000 pasos (con un máximo diario de 10.000)

Con WeWard ya os aviso de que es imposible establecer una cantidad clara, ya que la App va cambiando la cantidad de puntos -llamados Wards, pues cada app utiliza una moneda diferente- que te da según el número de pasos. El motivo es que se parte de una base bastante asequible, pero si superas el tope, el número de pasos que hay que dar va cambiando y lo hace según ciertos niveles.

Con Macadam sucede algo parecido, ya que solamente sumas en múltiplos de 2.500 pasos -equivalen a 25 coins- hasta un máximo de 20.000 -que se traducen en 200 coins-, pero ahí es algo siempre estable. Con WeWard, actualmente recibo 15 Wards por 20.000 pasos o 20 Wards por 25.000 pasos. Tomando como referencia lo último, necesitaría 250.000 pasos para generar 1 euro.

Forma de pago

Recompensa diaria para usuarios premium en WeWard

¿Cómo voy a recibir mi dinero? No todas las apps usan el mismo sistema, pero lo más habitual son las transferencias bancarias o los vales de compra para ciertos comercios. A continuación detallo las opciones disponibles actualmente:

Macadam da la opción de transferencias bancarias o tarjetas regalo para Amazon, Decathlon, Nike o Airbnb.

da la opción de transferencias bancarias o tarjetas regalo para Amazon, Decathlon, Nike o Airbnb. CashWalk solamente da la opción de tarjetas regalo en comercios como Amazon, Carrefour, Primark, Spotify, Decathlon, Media Markt y otros.

solamente da la opción de tarjetas regalo en comercios como Amazon, Carrefour, Primark, Spotify, Decathlon, Media Markt y otros. Moonwalk solamente permite la opción de transferencia bancaria

solamente permite la opción de transferencia bancaria WeWard incluye siempre la opción de transferencia bancaria y de forma puntual da también la opción de vale de Amazon.

incluye siempre la opción de transferencia bancaria y de forma puntual da también la opción de vale de Amazon. Winwalk utiliza el mismo sistema que Cashwalk, con la opción de vales para Amazon, Carrefour, Decathlon, Cepsa, Xbox, Steam, Netflix y otros.

¿Pero pagan realmente? Tal y como he dicho antes, he cobrado de todas ellas sin grandes complicaciones. La que más ha tardado en procesar el pago ha sido Moonwalk, imagino que porque al menos la primera vez te pide fotografías de tu DNI para comprobar que eres tú realmente y evitar así la pillería de algunos usuarios. Rico no te vas a hacer, pero ninguna de ellas es un timo. Simplemente requiere de una constancia que algunas personas quizá no tengan.

Cuestión de clases

Tanto CashWalk como Moonwalk y Winwalk utiliza el mismo sistema para todos los usuarios (aunque en CashWalk hay una particularidad importante), pero con Macadam y WeWard hay una serie de consideraciones que merece la pena tener en cuenta.

En Macadam hay tres criterios de clasificación, bronce, plata y oro. El principal cambio es que los premios son mejores y más asequibles según vas subiendo de nivel, el cual mantienes durante 3 meses. Para lograrlo, has de sumar puntos que consigues a través de cualquier forma de generar coins que no sea caminando. Puedes ver publicidad, jugar a los juegos promocionados, rellenar encuestas o hacer compras en ciertos comercios.

En el caso de WeWard sucede lo mismo, pero con solamente dos niveles: el normal y el premium. En este caso lo mantendrás durante 6 meses y se aplica el mismo criterio que en Macadam, con la particularidad que la cantidad de comercios online en las que generas ingresos es mucho más amplia y conocida. Ahí encontramos tiendas como Amazon, El Corte Inglés, Miravia, Adidas, o H&M.

Obviamente, siempre es mejor mantener la categoría más alta en ambas, pero donde se nota más la diferencia es en WeWard, ya que ser premium también te hace poder generar más Wards. A diario tenemos el bonus de 5 Wards adicionales por dar 10.000 pasos y otros 10 más si superas los 20.000. Además, todas las semanas recibes un bonus del 10% de lo que hayas conseguido esa semana. Y también te piden menos cantidad de Wards para cobrar. Ya os digo que compensa mucho, pues WeWard pasó a ser la App que menos me gustaba de las cinco a competir por ser mi favorita

No me olvido de lo que decía antes de CashWalk, pero ahí el sistema es diferente según el sistema operativo de tu móvil. Con un Android puedes sumar 200 puntos diarios gracias 20.000 pasos, mientras que con Apple solamente llegarás hasta los 100 puntos por 10.000 pasos.

Además, también piden una cantidad diferente para cobrar -en Android son 40.000 y en Apple sube hasta los 50.000- y en Apple puedes generar más puntos adicionales a través de la publicidad. No es tan complicado como pueda parecer, pero ha ido tan a peor todo -cuando empecé, en Android pedía 5.000 puntos por 5 euros y ahora va por los 40.000- que vuelvo a insistir en mi recomendación de ni molestaros en usarla.

La forma de uso

Pantalla juego Macadam

Ninguna de las apps se actualiza sola para sumar los puntos que hayas generado. Todas ellas requieren que interactúes de alguna forma con ella. En WinWalk y Moonwalk tendrás que ver un anuncio cuando pinches para recibir tus ganancias -obligado en el caso de WinWalk, pero no siempre sucede con Moonwalk-, el cual suma 5 puntos adicionales. En Macadam y WeWard simplemente tendrás que hacer un clic al final del día. Y la más engorrosa es CashWalk, que requiere un clic por cada moneda. Demasiado pesado para lo que da actualmente.

Si nos limitamos a caminar, todo eso lleva a que necesitemos esto para lograr el cobro mínimo en todas ellas:

Macadam sería como mínimo 75 días para conseguir la transferencia de 5 euros

sería como mínimo 75 días para conseguir la transferencia de 5 euros CashWalk exige un mínimo de 200 días para el vale de 5 euros en Amazon si usas Android. De 500 en el caso de Apple

exige un mínimo de 200 días para el vale de 5 euros en Amazon si usas Android. De 500 en el caso de Apple Moonwalk es un mínimo 111,11 días para lograr la transferencia de 20 euros

es un mínimo 111,11 días para lograr la transferencia de 20 euros WeWard mantiene su status particular también aquí y es imposible dar una cifra concreta.

mantiene su status particular también aquí y es imposible dar una cifra concreta. Winwalk requiere un mínimo de 190 días para cobrar el vale de Amazon de 10 euros

Obviamente, la parte positiva es que se pueden usar las cinco a la vez (bueno, ya cuatro en mi caso, que me niego a seguirle el juego al deterioro que ha sufrido CashWalk en apenas unas semanas, sin garantía además de que no vaya a ir todavía a peor). Eso hace que cinco miserias acaban siendo también muy poco dinero al día, pero sí que una cantidad algo más respetable.

¿Y qué ganan las aplicaciones con esto?

Vivimos en un mundo en el que nadie regala nada, siendo evidente que la motivación real detrás de estas empresas no es que ganemos dinero y mejoremos nuestra salud. La gente detrás de esas aplicaciones también quiere hacer dinero, sea a través de los datos que le proporcionamos sobre nuestros hábitos a la hora de caminar o por las comisiones que genera a través de las otras opciones que hay de conseguir ingresos que detallamos más adelante.

La opción publicitaria

Imagen de winwalk

La opción predilecta para ganar más dinero es el visionado de vídeos publicitarios. Ya os adelanto que no compensa para nada hacerlo de forma activa, pero si te acuerdas de pinchar el anuncio en el móvil mientras estás a otras cosas, tampoco es que sea la panacea pero igual os vale. Llegar a esa conclusión es bastante sencilla en cuanto empiezas a usar la app, pero he decidido ir más allá y ver cuántos anuncios necesito ver en cada una de ellas para generar 1 euro utilizando el mismo criterio que con los pasos:

Macadam requiere 600 anuncios (generas 5 coins con cada uno de ellos) y el tope está en 50 diarios.

requiere 600 anuncios (generas 5 coins con cada uno de ellos) y el tope está en 50 diarios. Cashwalk para Android ya no me deja ver anuncios, con lo cual no computa en mi caso

para Android ya no me deja ver anuncios, con lo cual no computa en mi caso Moonwalk requiere 222,22 anuncios (generas 5 mooncoins por anuncio). Es inconstante, puedes un día no recibir ninguno y otro 30.

requiere 222,22 anuncios (generas 5 mooncoins por anuncio). Es inconstante, puedes un día no recibir ninguno y otro 30. WeWard apenas deja ver 3 anuncios al día y prácticamente nunca generas Wards con ellos

apenas deja ver 3 anuncios al día y prácticamente nunca generas Wards con ellos Winwalk es un caso especial que detallo a continuación

En Winwalk tienes dos formas de ver anuncios. Por un lado ofrece la opción de ver uno cada cierta cantidad de tiempo que oscila entre 5 y 45 minutos. Esos están pagados a 3 monedas cada uno, lo cual nos llevaría a tener que ver 633,33 anuncios.

Sin embargo, también hay una opción adicional según los pasos que hayas dado ese día. Al de 3.000, 7.000 y 10.000 pasos sale un anuncio, siguiendo el mismo criterio hasta un máximo de 9 anuncios diarios si llegas hasta los 30.000 pasos. Ahí la cantidad a percibir varía según el anuncio, con un mínimo de 1 moneda y un máximo de 100 -aunque una vez me salió un bonus especial que debe ser muy raro y me dieron 500 por uno-.

Para tener una referencia clara, apunté durante un mes todo lo que generaron los anuncios (tranquilo, que el premio inesperado de 500 sucedió después)y acabó sumando 1.153 monedas con 236 anuncios, lo cual se traduce en 4,885 monedas de media. Una cifra muy superior a la otra, pero que requiere más esfuerzo y está bastante más limitada. En este caso pasamos de tener que ver 633,33 anuncios a «solamente» 388,945.

La conclusión se mantiene: los anuncios están muy mal pagados, porque además la media de duración ronda los 30 segundos y es habitual encontrar todo tipo de triquiñuelas para que hagas clic y te lleve a otra web. Por no hablar de aquellos que te marean yendo de una pantalla a otra antes de poder cerrarlos o cosas por el estilo.

Otras opciones de generar dinero asociadas a caminar

Ejemplo de retos en WeWard

Llega un punto en el que piensas que quizá te compense aumentar tus ingresos por alguna otra de las formas que dan esas apps. Ahí Macadam y WeWard se desmarcan del resto ofreciendo retos relacionados con tus hábitos de caminar, ya sea premiando que hayas dado cierta cantidad de pasos en un periodo determinado de tiempo o pidiéndote que valides tus pasos a una hora concreta. Así sí que estimulan a que camines más, pues si te quedan 1.000 pasos un día para completar cierto reto, es probable que quieras darlos.

Además, tanto Macadam como WeWard tienen un sistema adicional de generar ingresos. En la primera te encontrarás una serie de monedas en el mapa que incluye el juego a las que tienes que acercarte y hacer clic sobre ellas cuando estés suficientemente cerca. Ahora mismo puedes conseguir 225 monedas adicionales al día, pues las 5 primeros las premian con 15 monedas, las 5 siguientes con 10 y luego puedes recoger otras 20 con un valor 5 cada una de ellas.

Es una tarea que puede hacerse tediosa, sobre todo por el premio decreciente y porque la localización de las mismas va variando al azar, pero raro será que no te cruces con varias al día siguiendo tu ruta habitual. Ya si quieres conseguir todas cada día, no te lo recomiendo, ya que es someter tus paseos a los designios de la App.

Eso sí, también hay una especie de ruletas en Macadam que te permiten apostar 10 monedas y recibir un premio de entre 5 y 50. Ahí os recomiendo probar al menos una vez, pues por lo que sé, la primera vez siempre premia con 500 monedas. Una forma clara de invitarte a seguir haciéndolo, y lo cierto es que el bagaje de premios es bastante positivo. Y a quien le toque el bote, que va creciendo según pasan los días y suele tocar techo alrededor de 1.700.000 monedas ni te cuento, pero claro, eso ya sería tener mucha mucha suerte.

En WeWard también han introducido un sistema de colección de cartas. Cada día están en la misma ubicación y puedes recoger un máximo de 7. El problema es que con cada etapa que completes, todas ellas asociadas a un país o una ciudad, el premio más habitual son más cartas. Por ahí no vas a conseguir mucho, pero es una opción que ha generado suficiente interés como para que existan diferentes comunidades de intercambio en Facebook, así que mal no les ha salido la jugada.

Lo curioso es que para ganar dinero te salga más rentable la opción de tener una carta repetida muchas veces, ya que te permite la opción de cambiarlas por otras. Y entre las opciones te puede salir un premio de 50 Wards. No es que salga muy a menudo, pero tampoco es extremadamente raro y al menos compensa un poco la frustración de que algunas te salgan una y otra vez.

Ingresos más allá de caminar y la publicidad

Catálogo de juegos actual en Macadam

Existen otras tres formas principales de conseguir ingresos. Por un lado, puedes jugar a los juegos -o utilizar ciertas apps- que estén promocionando esas apps o la opción de rellenar encuestas también está ahí. El problema es que en condicionales normales ninguna de ellas es especialmente recomendable.

Para empezar, los juegos requieren que permitas que la app rastree tu uso de las mismas, y el premio que puedes conseguir suele ser exageradamente bajo. De hecho, solamente puedo llegar a recomendar su uso cuando hay alguna promoción puntual en la que duplican o incluso triplican lo que te dan normalmente. Incluso entonces hay que estar atentos a cuáles utilizar. Por mi parte, ‘Coin Master’ y ‘Monopoly Go’ son las dos que más alegrías me han dado.

El caso de las encuestas es más frustrante, pues en la mayoría de ellas te van a rechazar antes de que las hayas completado, y entonces el premio puede ser 0 o una miseria para compensarte por las molestias. A veces también hay alguna promoción que te permite conseguir más dinero del habitual, pero por mi parte es una opción que tengo totalmente descartada.

Nos queda entonces el cashback por comprar en ciertos comercios que incluyen Macadam y BeWard. La primera tiene el problema de que es una selección muy reducida de comercios, por lo que reconozco que todavía ni siquiera la he usado. En la segunda sí que hay una variedad más amplia y siempre cumplen lo prometido. A veces puede que haya algún error, pero con guardar el mail que te mandan cuando haces la compra como prueba y contactar al servicio de atención al cliente, todo solucionado con rapidez.

Atención al cliente

Pantalla de pago en Moonwalk

El uso de ciertos servicios puede convertirse en un infierno si no hay un equipo de atención al cliente competente detrás, pues muchas empresas ni siquiera contestan los mails que mandan sus usuarios. En el caso de estas aplicaciones, la experiencia se pueden resumir así.

Macadam : tiene una respuesta rápida y ágil. Suelen ser además generosos con las compensaciones por problemas en la App.

: tiene una respuesta rápida y ágil. Suelen ser además generosos con las compensaciones por problemas en la App. Cashwalk : no contestó ni una sola de mis reclamaciones o mails. Fatal.

: no contestó ni una sola de mis reclamaciones o mails. Fatal. Moonwalk : ha ido todo tan bien que ni siquiera he tenido que contactar con ellos

: ha ido todo tan bien que ni siquiera he tenido que contactar con ellos WeWard : he tenido algún problema puntual que siempre han resuelto de forma rápida y satisfactoria

: he tenido algún problema puntual que siempre han resuelto de forma rápida y satisfactoria Winwalk: no he tenido ningún problema de uso, así que no he tenido que contactar con ellos

¿Realmente merece la pena?

Pantalla de premios en CashWalk

Reconozco que he intensificado algo mis hábitos de caminar para ver qué era lo máximo que podían ofrecer, y lo primero que tengo que deciros es que llevarlo al extremo no compensa. Bueno, en términos de salud seguramente sí, pero en el caso de que tu único objetivo sea conseguir la mayor cantidad posible de dinero, no te molestes con usar esta vía.

Por el contrario, si lo que buscas es conseguir algo de dinero para darte un capricho de forma puntual y de por sí ya caminas más de lo habitual, sí te recomiendo echar al menos un ojo y procurar acordarte al final del día de cobrar tus limitadas ganancias.

Por mi parte, he llegado a la conclusión de que lo más razonable es usarlas con cierta moderación, aprovecharme de las promociones puntuales (en Moonwalk hace poco conseguía más de 12.000 monedas, que equivalen a más de 10 euros, usando uno de los juegos que promocionaban) e intentar aprovechar todas las ventajas puntuales como el hecho de ser premium en WeWard.

En pocas palabras, no es para todos, requiere de mucha constancia y lo mejor es intentar usarlo de forma moderada no esperando conseguir grandes ingresos. Si eso te encaja, adelante con Macadam, WeWard, Winwalk si eres usuario de Android y Moonwalk. A CashWalk no te recomiendo ni acercarte, y es que también pagan, pero han cambiado tanto a peor las condiciones en tan poco tiempo que no merece la pena ni el esfuerzo de abrirla cada día.