 Exhiben a un argentino comiendo carne cruda en el trabajo

Y es que tal y como se muestran en las imágenes, un trabajador argentino está en su descanso para comer cuando, de repente, comienza a devorar carne cruda.

Son sus compañeros de trabajo quienes exhibieron al argentino comiendo carne cruda asegurando no entender porqué lo hacía.

Tal y como se dijo, en redes sociales se ha hecho viral un video en donde un argentino come carne cruda a la hora de su almuerzo.

El video muestra cómo están varios compañeros en un auto mientras están de descanso en el trabajo, cuando uno de ellos saca un recipiente de plástico con su comida dentro.

Pero cuando lo destaca, termina revelando que su almuerzo no es nada más ni nada menos que carne cruda, y como si nada comienza a comerlo e incluso a cortarlo con un tenedor.

En el video del argentino comiendo carne cruda, puede escucharse a uno de sus compañeros decir que estaba loco:

“Este está re loco, no sé si no lo amamantaron de chiquito o lo pateó un caballo”Compañero del que come carne cruda