Exhiben a indigente que quemó vivo a un perro y se lo comió

A través de Facebook denunciaron a una persona en situación de calle, quien presuntamente mató a un perrito y se lo comió.

A mediodía a través de las redes sociales reportaron a un sujeto en situación de calle, en que afirma una mujer, trabajadora de súper, que este sujeto le dio muerte y se lo comió”, se informó a través de la cuenta de Facebook Rescate Animal Hermosillo.

En el video se precisa que la cajera de un centro comercial denunció en redes sociales el hecho y evidenció la falta de atención por parte de policía municipal de Hermosillo.

“Nos espantamos porque es un perro”, se escucha en el video.

En la cuenta de Facebook de Rescate Animal Hermosillo se indicó que la persona que exhibió el caso del indigente se llama María Margarita Badilla Duarte. “Esta persona indigente anda por José María Escrivá de Balaguer mató a un perro a pedazos la patrulla nunca llegó #CelidaLopez Y se lo estaba comiendo #Mitotero”, refirió María.

La cajera compartió la imagen de una persona sin camisa que se aleja.

“Ya no nos quiso contestar. No sé si tuvo miedo o se vio acosada. No sé; pero no lo vamos a dejar ahí… Voy a venir mañana porque mañana vamos a descansar y me voy a dar ese tiempo para hablar con esta mujer”.

En la cuenta de Facebook Badilla Duarte fue eliminado el señalamiento, sin embargo medios locales viralizaron el caso.