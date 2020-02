EU investiga a Tinder y otras app de citas por permitir su uso a menores y delincuentes sexuales

Un subcomité de la Cámara de Representantes está investigando servicios de citas populares como Tinder y Bumble por presuntamente permitir que menores y delincuentes sexuales usen sus servicios.

Bumble, Grindr, The Meet Group y Match Group, que posee servicios tan populares como Tinder, Match.com y OkCupid, son los objetivos actuales de la investigación del subcomité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de EU Sobre política económica y del consumidor.

En cartas separadas a las compañías, el subcomité está buscando información sobre las edades de los usuarios, los procedimientos para verificar las edades y cualquier queja sobre agresiones, violaciones o el uso de los servicios por parte de menores. También solicita las políticas de privacidad de los servicios y detalles sobre lo que los usuarios ven cuando revisan y aceptan las políticas. Además busca información sobre qué datos se recopilan sobre las personas, incluida la orientación sexual, el uso de drogas y las opiniones políticas.

Aunque la edad mínima para usar los servicios de Internet es típicamente de 13 años en EU, Los servicios de citas generalmente requieren que los usuarios tengan al menos 18 años debido a las preocupaciones sobre los depredadores sexuales.

“Nuestra preocupación por el uso de menores de edad de las aplicaciones de citas se intensifica por los informes de que muchas aplicaciones populares de citas gratuitas permiten que los delincuentes sexuales registrados las usen, mientras que las versiones pagas de estas mismas aplicaciones excluyen a los delincuentes sexuales registrados”, Representante Raja Krishnamoorthi, Illinois. Demócrata que encabeza el subcomité, dijo en un comunicado. “La protección contra los depredadores sexuales no debería ser un lujo limitado a los clientes que pagan”.

Match Group dijo que utiliza “todas las herramientas posibles” para mantener a los menores y los malos actores fuera de sus servicios y continúa invirtiendo en tecnología para mantener a los usuarios seguros. En una declaración enviada por correo electrónico, la compañía dijo que el problema era más amplio y requiere que otras partes, incluidas las tiendas de aplicaciones que saben quiénes son sus usuarios, “también hagan su parte”.

Match agregó que el registro nacional de delincuentes sexuales debe actualizarse para que las huellas digitales de los autores puedan ser rastreados y bloqueados por las redes sociales y los servicios de citas.

Grindr y The Meet Group no respondieron a mensajes de comentarios el jueves. Bumble no tuvo comentarios inmediatos.

Además de los problemas de seguridad, la investigación también busca abordar las preocupaciones sobre los datos que los servicios solicitan para hacer correspondencias. Dicha información puede incluir orientación sexual, identidad de género, opiniones políticas y uso de drogas, alcohol y tabaco.

El subcomité citó un informe de un grupo de consumidores noruego este mes que encontró que aplicaciones de citas como Grindr, OkCupid y Tinder filtran información personal a compañías de tecnología publicitaria en posible violación de las leyes europeas de privacidad de datos. El Consejo de Consumidores de Noruega dijo que encontró “infracciones graves de la privacidad” en su análisis de cómo las empresas de publicidad en línea oscuras rastrean y perfilan a los usuarios de teléfonos inteligentes.

En respuesta a ese informe, Match había dicho que compartía información con terceros solo cuando “se considera necesario operar su plataforma” con aplicaciones de terceros. La compañía dijo que considera la práctica en línea con todas las regulaciones europeas y estadounidenses.

