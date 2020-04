Estos son los productos que podrían ser letales tras ser calentados en el microondas

Tras ser calentada en el microondas, el agua es especialmente activa y puede derramarse fácilmente de su envase, infligiendo unas quemaduras graves, destacó Solomátina en una entrevista para el medio Vechernyaya Moskva.

De hecho, por esta misma razón no se deben cocinar los huevos en un microondas, porque al hervirse dentro de la cáscara el líquido se convierte en vapor. En un determinado momento, el caparazón del huevo no podrá aguantar la presión y explotará como una granada.

Algo similar espera a los que calienten comida en envases cerrados o productos que al igual que los huevos tengan una capa protectora. Así, pueden explosionar las frutas del bosque, las uvas e incluso las manzanas, causando así quemaduras.

Eso sí, para las frutas como las manzanas existe un truco que puede reducir el peligro de calentarlas en un microondas: para ello hay que hacer varias incisiones en su piel.

Alimentos que se convierten en veneno en el microondas

Otro peligro que proviene de calentar la comida en el microondas es que en el mejor de los casos algunos productos pueden perder sus propiedades saludables y, en el peor de los casos, se convierten en veneno. © FOTO : PIXABAY / DIFISHEREl coronavirus se puede colar en la nevera: hasta dos semanas aguanta a 4 gradosAsí, la vitamina C se desintegra al ser calentada, razón por la cual no es recomendable calentar mucho las frutas, destaca la dietóloga. Uno tampoco debe calentar ningún producto que contenga ácidos poliinsaturados. Cuando se calientan los aceites no refinados, estos se oxidan y se convierten en sustancias cancerígenas.

Otro alimento que se convierte en cancerígeno tras ser calentado en el microondas son las verduras frescas. Ello se debe a que pueden contener nitratos que se usan como fertilizantes y al calentarse estos se convierten en nitrosamina: un compuesto orgánico tóxico que puede causar cáncer.

¿Se puede calentar los refrescos en el microondas?

“En lugar del azúcar los refrescos con la etiqueta Light [o Diet] contienen su análogo químico, especialmente el aspartamo. Al ser calentado este se convierte en formaldehído, que es muy nocivo para la salud”, explicó Solomátina.

De hecho, la experta destaca que para un niño pequeño esta sustancia puede incluso resultar fatal. Entre los síntomas de intoxicación con el formaldehído están el dolor de cabeza, vértigo, debilidad, palidez, náuseas, dificultad respiratoria, tos, dolor de estómago e insuficiencia renal.

Por esta razón las bebidas que se recomienda consumir enfriadas no deben ser calentadas. Aparte de la pérdida de propiedades saludables al calentar los productos lácteos, la experta destacó que también puede modificarse la estructura de las fibras de los alimentos.

De tal modo, cambia su estructura, y una vez calentados o descongelados en el microondas, uno no debe volver a congelar los alimentos. Una de las razones de ello, es que dichos productos no tardarán en perecer.

Lo mismo se aplica al fundir el chocolate en el microondas: dependiendo de los ingredientes exactos de una chocolatina esta puede no solo obtener un sabor desagradable, sino incluso convertirse en veneno, concluyó la dietóloga.

Fuente: Sputnik