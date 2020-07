Estos son los alimentos que pueden causarte mal aliento

¿Alguna vez notaste que hay alimentos que causan mal aliento? Si bien esto puede ocurrir por varios motivos, uno de ellos está asociado a nuestra ingesta, ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema?

Este olor emergente de la boca se conoce como halitosis y puede ser detectado por los otros que están cerca. Por ello, genera mucha incomodidad y vergüenza en quienes lo padecen. Sigue leyendo y descubre más de este tema.

Mal aliento: ¿qué alimentos lo causan?

Se ha asociado la halitosis con una mala higiene bucal y enfermedades de la cavidad oral, pero este no es el único origen del trastorno. Puede ser causado también por ciertos alimentos.

Son varias las comidas que se han vinculado a la aparición del mal aliento en los seres humanos y ello tiene que ver con los compuestos químicos o sustancias que presentan. Descubramos algunos, en particular, que son conocidos generadores de halitosis.

Ajo y cebolla

Son los principales responsables, en especial cuando se comen crudos. Son miembros de la familia allium y tienen una composición similar, ya que incluyen partes de azufre.

Dan un sabor distintivo a los alimentos. Además, liberan gases cuando se cortan o trituran. Al mezclarse con las bacterias causan un aliento fuerte, el cual puede continuar durante horas después de comer. Como parte del proceso digestivo, sus subproductos se absorben en el torrente sanguíneo y se transportan a los pulmones, lo que refuerza el mal aliento.

Lácteos

Los lácteos son ricos en lisina, que es un aminoácido que al ser fermentado por las bacterias presentes en la boca, genera residuos conocidos como putrescina y cadaverina. Los nombres de los mismos están asociados al fuerte olor que producen.

Carbohidratos de fermentación rápida (FODMAP)

Esta sigla se refiere a un conjuntos de carbohidratos que son fermentados por las bacterias que se encuentran en el intestino y en la boca. Cuando se consumen en exceso alimentos que los contienen, se genera hinchazón, dolor abdominal, gases, alteraciones del tránsito intestinal y a nivel bucal, lo que provoca mal aliento.

Los siguientes son ejemplos de alimentos que tienen un alto contenido de FODMAP:

Cereales, sobre todo los que son refinados.

Legumbres.

Miel, azúcar, algunos edulcorantes y dulces.

Frutas, como pera y ciruela.

Pescados en conserva

En general, el olor que emana el pescado cuando está podrido es muy evidente. El mismo se asocia a la aparición de aminas biógenas. Si bien nadie consumiría un alimento en descomposición, ocurre que en su estado en conserva dicho proceso puede continuar, y con ello aumenta la probabilidad de tener halitosis.

Mal aliento: ¿cómo evitarlo si es causado por alimentos?

Una opción lógica sería evitar los alimentos que ya se sabe que generan el mal aliento, sin embargo, de este modo no obtendríamos los beneficios que nos aportan algunos de ellos. Así pues, en la mayoría de los casos, la halitosis puede ser resuelta con un adecuado cuidado dental e higiene oral.

Usar cepillo e hilo dental

Gran parte de las bacterias que causan el mal aliento viven debajo de la línea de las encías y en la acumulación de placa en los dientes. Cepillarse y usar hilo dental después de comer puede ayudar a eliminar las bacterias que causan mal olor, además de los residuos de alimentos.

Enjuague bucal

Hay evidencia científica que afirma que los enjuagues bucales que contienen dióxido de cloro son efectivos para el mal aliento. Este componente ayuda a eliminar la placa, las bacterias que recubren la lengua y las partículas de alimentos.

Masticar chicle

Es una opción rápida cuando no estamos en casa o no tenemos a mano otros elementos de limpieza. Es preferible que sea libre de azúcar. Con masticar el chicle cerca de cinco minutos basta y no es necesario extenderse por más tiempo.

Bebidas con menta, jenjibre, o manzana

Beber agua con menta o jenjibre mantiene el aliento fresco. Así mismo, se comprobó en un estudio publicado en Journal of Food Science que la manzana cruda ayuda a solucionar este problema, ya que es capaz de disminuir la concentración de los compuestos volátiles.

¿Qué recordar sobre los alimentos que causan mal aliento?

Con tener una buena higiene bucal luego de ingerir estos alimentos es suficiente. Recuerda que en el caso del ajo y la cebolla, lo recomendable es cocinarlos para disminuir los compuestos azufrados. No olvides, además que hay muchas formas de hacer frente al mal aliento y que debes consultar con periodicidad a tu odontólogo, con información de Informe 21.

Por: El Imparcial