Esto pasa en China cuando se acaban las vacaciones

El sistema de transporte de China se ve sobresaturado en la operación retorno de millones de ciudadanos chinos que acaban de disfrutar la llamada ‘súper semana dorada’, el período vacacional del 1 al 8 de octubre.

🚘🇨🇳Así se ve el atasco en una autopista en China tras fiestas nacionales Tras una semana de fiestas nacionales en China, así se ve el tráfico en una autopista. Puede que esta imagen le haga reconsiderar su opinión acerca de los atascos en su ciudad.https://t.co/qiIhS7iXgh pic.twitter.com/3NDzfLHm2F — RT en Español (@ActualidadRT) October 9, 2025

Este año las vacaciones se extendieron debido a que el Día Nacional coincidió con el Festival del Medio Otoño.

En la mayor estación de peaje, Wuzhuang, se esperaba que pasaran más de 120.000 vehículos y se abrieron 36 ventanillas en ambas direcciones en el último día de vacaciones.