Este es el motivo por el cual no tienes recuerdos de cuando eras bebé, según un estudio

¿Alguna vez te has preguntado cómo era ser un bebé? Pero no importa cuánto lo intentes, no puedes recordar ninguno de los detalles.

No es que no tengas recuerdos de la infancia, sino que simplemente no puedes acceder a ellos más tarde en la vida, muestra una nueva investigación.

El estudio, publicado el jueves en la revista Science, examinó a 26 bebés de entre 4,2 y 24,9 meses, divididos en dos grupos de edad: aquellos menores de 12 meses y aquellos de 12 a 24 meses.

Durante el experimento, se colocó a los bebés en una máquina de resonancia magnética (MRI) y se les mostraron una serie de imágenes únicas durante dos segundos cada una. Los investigadores tenían como objetivo registrar la actividad en el hipocampo, la parte del cerebro asociada con las emociones, la memoria y el sistema nervioso autónomo.

“El hipocampo es una estructura profunda del cerebro que no es visible con los métodos estándar, así que tuvimos que desarrollar un nuevo enfoque para realizar experimentos de memoria con bebés dentro de una máquina de MRI”, dijo el Dr. Nick Turk-Browne, autor principal del estudio y profesor en el departamento de psicología de la Universidad de Yale, por correo electrónico. “Este tipo de investigación se ha realizado principalmente mientras los bebés duermen, porque se mueven mucho, no pueden seguir instrucciones y tienen períodos de atención cortos”.

La Dra. Simona Ghetti, profesora en el departamento de psicología de la Universidad de California, Davis, cuya investigación se centra en el desarrollo de la memoria en la infancia, reconoció que aunque muchos estudios ya han demostrado la capacidad de los bebés para codificar recuerdos, esta última investigación es única en que vincula la codificación de la memoria con la activación hipocampal. Ghetti no participó en el estudio.

Después de una breve demora, se mostró a los bebés dos imágenes una al lado de la otra: una de imágenes familiares que ya habían visto antes y una que era nueva. Los investigadores registraron los movimientos oculares de los bebés, notando en qué imagen se enfocaban más tiempo.

Si un bebé pasaba más tiempo mirando la imagen familiar, esto sugería que la reconocía, indicando recuerdo. Si no mostraban ninguna preferencia, probablemente significaba que su memoria estaba menos desarrollada, según el estudio.

“Los movimientos oculares se han utilizado en cientos de estudios sobre la memoria y la categorización en bebés”, dijo Ghetti por correo electrónico. “Los bebés miran lo que encuentran interesante, y los investigadores han aprovechado este comportamiento espontáneo durante mucho tiempo para obtener información sobre el funcionamiento de la memoria”.

Analizando la activación del hipocampo

Una vez que recopilaron los datos iniciales, el equipo analizó las exploraciones de MRI de los bebés que miraron la imagen familiar por más tiempo, comparándolos con aquellos que no tenían preferencia. Se excluyeron los ensayos si el bebé no estaba enfocado en la pantalla y se movía o parpadeaba en exceso.

Los hallazgos revelaron que el hipocampo estaba más activo en los bebés mayores al codificar recuerdos. Además, solo los bebés mayores mostraron actividad en la corteza orbitofrontal, que desempeña un papel clave en la toma de decisiones relacionadas con la memoria y el reconocimiento.

“Una cosa que hemos aprendido sobre la memoria en los adultos es que la información que tendemos a capturar y codificar en la memoria son cosas que son altamente relevantes para nuestra experiencia”, dijo la Dra. Lila Davachi, profesora en el departamento de psicología de la Universidad de Columbia, quien no participó en el estudio. “Lo asombroso de este estudio es que muestra de manera convincente los procesos de codificación hipocampal en bebés para estímulos que son, en cierto sentido, irrelevantes para ellos”.

Aunque aún no está claro por qué la codificación de la memoria parece ser más fuerte en bebés mayores de 12 meses, es probable que sea el resultado de importantes alteraciones que ocurren en el cuerpo.

“El cerebro del bebé atraviesa muchos cambios perceptuales, lingüísticos, motores, biológicos y otros alrededor de este tiempo, incluida el rápido crecimiento anatómico del hipocampo”, dijo Turk-Browne.

Turk-Browne y su equipo trabajan para probar por qué el cerebro no puede recuperar estos recuerdos tempranos en la vida, pero él especula que el procesamiento cerebral en los lactantes puede sugerir que el hipocampo no está recibiendo los “términos de búsqueda” precisos para encontrar el recuerdo tal como fue almacenado, basado en las experiencias que el bebé estaba teniendo en ese momento.

¿Qué significa esta etapa para los padres?

Ghetti anima a los padres a pensar en el impacto que tiene la infancia en sus hijos, incluso si los niños no pueden recuperar recuerdos que experimentaron a una edad tan temprana.

Los bebés aprenden demasiado a esta edad, que es cómo comienzan a asimilar un idioma completo al asociar sonidos con significados, dijo Ghetti. Ella agregó que los lactantes también están formando expectativas sobre los miembros de su familia y estudiando las propiedades de los objetos y el mundo que los rodea.

Los padres a menudo ven este comportamiento aprendido cuando cantan la misma canción o leen el mismo libro, lo que Davachi notó que produce una respuesta familiar en los niños mayores.

“Usar la repetición con los bebés generará una conexión más grande entre el padre y el bebé,” dijo ella por correo electrónico.

Aunque no se pueden recordar esos primeros recuerdos como adulto, es justo decir que se está aprendiendo de esas experiencias, lo que puede ser cierto tanto para la información neutral como emocional, dijo Ghetti.

“Esto puede recordar a los padres que la infancia no es un tiempo de inactividad y que los lactantes están aprendiendo mucho,” afirmó Ghetti. “Ofrecer oportunidades para la exploración visual puede ser importante para cultivar habilidades de aprendizaje.”

Con información de CNN