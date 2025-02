Estas son las posibilidades de impacto del ‘asesino de ciudades’, según datos actualizados de la NASA

La probabilidad de que el asteroide 2024 YR4 colisione contra nuestro planeta el 22 de diciembre de 2032 se redujo hasta un 0,28 % después de que se recopilaran nuevas observaciones de la trayectoria del objeto rocoso en la noche del miércoles al jueves, informó la NASA.

New observations of asteroid 2024 YR4 helped us update its chance of impact in 2032. The current probability is 1.5%.

Our understanding of the asteroid's path improves with every observation. We'll keep you posted. https://t.co/LuRwg1eaCv pic.twitter.com/SfZIxflB95

— NASA (@NASA) February 20, 2025