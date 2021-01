Estas son las pautas para ver la ‘triple conjunción’ de Mercurio, Júpiter y Saturno este domingo

El esperado triángulo que formará la conjunción de Júpiter, Saturno y Mercurio finalmente llegará este domingo y los expertos han ofrecido algunos consejos para poder observar este fenómeno espacial.

Según el sitio Space.com, los tres cuerpos formarán un “triángulo pequeño y ordenado” en el cielo oeste-suroeste, que aparecerá mañana entre 30 y 45 minutos después de la puesta del sol.

Como referencia, Júpiter aparecerá en la parte superior del triángulo, brillando aproximadamente dos veces y media más que Mercurio y 10 veces más brillante que Saturno. En esta ocasión, aunque Mercurio es el más pequeño de los tres, será cuatro veces más brillante que el único planeta con un sistema de anillos visible desde la Tierra.

