“Estaba yo completamente adentro”: Un pescador de langostas sobrevive tras ser engullido por una ballena jorobada

El buceador y pescador de langostas Michael Packard, de 56 años, se había sumergido por segunda vez durante la misma jornada en búsqueda de sus presas, este viernes, cuando fue tragado por una ballena jorobada cerca de la costa del pueblo de Provincetown, ubicado en la punta del cabo Cod (Massachusetts, EE.UU.), reportan medios locales. El hombre logró sobrevivir a la insólita ingestión tras ser ‘escupido’ por el mamífero unos instantes después.

Lobster diver says he was swallowed by humpback whale near Cape Cod https://t.co/9U6JUMdk81 pic.twitter.com/ZNqQjDOhBs

— New York Post (@nypost) June 11, 2021