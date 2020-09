“Estaba en un lago de sangre”: Una mujer recibe una brutal golpiza tras pedir a un joven que use mascarilla

View this post on Instagram

Non avremmo mai voluto leggere una notizia simile! Stefania Buonpensiero, operatrice sanitaria in servizio a Foggia, è stata massacrata di botte per aver chiesto di indossare la mascherina. Il racconto di Stefania: “Sono caduta per terra stordita da quel pugno e non ho capito più nulla. So soltanto che questa persona non ha smesso un attimo di pestarmi colpendo più volte il volto e altre parti del corpo. Ho pensato di morire, ero in balia della violenza e dei pugni che a raffica mi dava. Non so se siano passati 30 secondi o 3 minuti. Non esistevo più. Sono certa che se avesse avuto in mano un coltello mi avrebbe sfregiata.” La collega, Stefania ha riportato un trauma cranico, setto nasale rotto, ferite varie ed escoriazioni su tutto il corpo. Siamo vicini alla collega Stefania e facciamo i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione da parte di tutto lo staff e sostenitori di #noi_soccorritori_italiani #bastaaggressioni #soccorritori #oss #infermieri #medici #chiediamo #rispetto #civiltà #educazione #dignita #gentilezza #bastaviolenze #operatorisanitari