Esta perrita se llama “Subway Sally”. Todas las noches espera su sándwich

Cada día, una curiosa perrita visita una sucursal de Subway de la ciudad de Portales, Nuevo México, y se para pacientemente en la puerta esperando que los empleados le den su dotación de carne del día.

Los trabajadores ya saben esta rutina, y siempre que la ven le preparan una comida especial para ella. La cachorrita no falta ni un sólo día, y de hecho ya se ganó el apodo de “Subway Sally“.

Por esta curiosa acción, la perrita ya se volvió una sensación en internet, cuando el usuario de TikTok, Kxnuko, publicó un video en donde se ve a Sally esperando su comida.

Un día después de esta acción, Giovanni Luhman (como se llama el trabajador de la sucursal) notó que su video contaba con más de 10 millones de vistas y se había vuelto viral.

Eso sí, la perrita es un poco impaciente, pues Luhman dijo que, si se tardan demasiado en servirle la comida, ella se va al Taco Bell que está cruzando la calle.

Aunque algunas de las personas que han visto el video han notado que “Subway Sally” se ve demasiado limpia como para ser callejera, el empleado que le da comida dice que sí es de la calle, pero que se ve bien porque la gente de la zona la cuida. Por ejemplo, una mujer que tiene una florería ocasionalmente la baña.

Además, el trabajador también hizo notar que varias personas han intentado adoptarla, pero ella siempre encuentra la manera de salir a la calle y visitar el restaurante.

Luhman ha sugerido que “la gente no debe limitar su preocupación”, ya que “hay muchas mascotas perdidas en la ciudad, por lo que ella no es especial (…) vivo en una ciudad muy pobre y muy a menudo la gente no tiene dinero para comprar alimento para mascotas”.

También dijo que él y sus compañeros continuarán cuidando de la perrita, porque es parte de la comunidad y señaló sus deseos de continuar ayudando con este tipo de acciones: “estoy comenzando una campaña local de alimentos para mascotas para ayudar a las familias de bajos ingresos con la esperanza de que sus mascotas no terminen en las calles porque no pueden ser atendidos”.

Fuente: La Opinion