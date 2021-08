“¡Esta foto no es de Marte!”: un astronauta comparte el paisaje del Sahara captado desde la órbita

Una imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional muestra lo ‘cósmico’ que puede parecer el desierto más grande de la Tierra.

Ciertas áreas del Sahara parecen paisajes de otro planeta. Un ejemplo de lo ‘cósmico’ que puede parecer el desierto más grande de la Tierra, fue difundido por el astronauta de la NASA Shane Kimbrough, quien tomó la foto desde la Estación Espacial Internacional y la publicó en su cuenta de Twitter.

“¡Esta no es una foto de Marte, es la Tierra! Si aún no has adivinado dónde está esta tierra rústica y de colores ardientes, te daré una pista: es el desierto caliente más grande de la Tierra”, escribió el astronauta. “El desierto del Sahara es uno de los entornos más duros de nuestro planeta, pero se ve increíble desde el espacio”.

This is not a photo from Mars, it's Earth! If you haven’t already guessed where this rustic and fiery colored land is, I’ll give you a hint: It’s the Earth's Largest Hot Desert. The Sahara Desert is one of the harshest environments on our planet but it looks awesome from space. pic.twitter.com/VcY27ZAFwf

— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) August 6, 2021