Esta es la única app en donde seguro encuentras amor… adoptando un perrito

En este mundo moderno y lleno de cosas por hacer, encontrar el amor puede convertirse en la tarea más compleja de todas, pero quizá el problema es que no estamos buscando donde deberíamos pues no nos damos cuenta que ese sentimiento no sólo viene de las parejas.

Los que sí son una fuente inagotable de amor y ternura son los perros y gatos, pero tristemente muchos de ellos no tienen un humano para compartir todo lo que tienen y están dispuestos a dar. Afortunadamente la tecnología ya también está resolviendo este problemas unir sus caminos con los de posibles dueños.

Por increíble que parezca, ahora puedes encontrar a tu nuevo mejor amigo de cuatro patas, sólo usando tu celular pues, a través de la iniciativa “Haz match con tu mascota”, la app de citas Bumble está mostrando los perfiles de 13 canes totalmente distintos que están en busca de un hogar.

La cosa funciona así: si mientras andas buscando a tu media naranja encuentras a uno de estos peluditos, le das match y de inmediato podrás ver más información sobre él y recibirás un mensaje privado con la información para que puedan conocerse en una primera cita. ¡Más fácil y encantador no se puede!

Las primeras citas

Si ya hiciste match con el perrito ideal, el siguiente paso es ir a conocerlo en la Feria de la Mascota que este año celebra su segunda edición y es organizada por Walmart y Purina con la intención de promover el cuidado y la adopción responsable entre los que ya son dueños y las personas interesadas en tener una mascota.

En esta fiesta habrá desde juegos y veterinarios, hasta talleres para que aprendas a corregir un comportamiento a través de refuerzo positivo, y grooming para que todo el mundo se vaya radiante del lugar.

Además, tendrás la oportunidad de conocer a más de 50 perros que buscan una familia y si alguno te enamora, ahí mismo se iniciarán el proceso de adopción en el que la asociación Adopta un amigo para siempre determinará si son tal para cual. Por si el simple hecho de recibir y dar amor no fuera una razón para adoptar, Walmart y Purina regalarán un año de alimento a todas las familias que se lleven a un nuevo integrante.

Fuente: SDP Noticias